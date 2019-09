En la Corte Nacional se instaló el tercer día de audiencia en el caso Singue

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Este miércoles 25 de septiembre del 2019 se inició el tercer día de audiencia del caso Singue. La diligencia se lleva a cabo en la Corte Nacional de Justicia.

15 personas están procesadas en este caso, en el que se investiga un supuesto peculado durante la adjudicación del campo petrolero Singue, en Sucumbíos, a la empresa Gente Oil, en 2012.



En los dos primeros días de audiencia, la Fiscalía acusó por delito de peculado a 15 personas, entre ellas el exvicepresidente, Jorge Glas, el exministro de Hidrocarburos, Carlos Pareja Yannuzzelli, el exministro de Recursos No Renovables, Wilson Pástor, y 12 personas más.



Por su parte, los abogados de los sospechosos han alegado que no hay un sustento técnico para que la Contraloría estableciera un perjuicio económico.



Esta mañana, el abogado de Ramiro Cazar, quien fuera secretario del Comité de Licitaciones Hidrocarburíferas presentó su teoría de descargo. Dijo que su cliente, al ser secretario, no tenía voto, no recomendó la adjudicación del bloque petrolero y simplemente se limitó a seguir instrucciones de los demás miembros del grupo.

Está previsto que esta tarde concluyan las comparecencias de la defensa y luego el juez Iván Saquicela suspenda la audiencia para analizar y emitir un fallo. Con su decisión se establecerá qué personas son o no llamadas a juicio.