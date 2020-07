A las 09:00 del lunes 20 de julio se sabrá si la Corte Nacional acoge o no la apelación del caso Sobornos

LEA TAMBIÉN

Luego de dos semanas de que terminara la audiencia del caso Sobornos, la Corte Nacional de Justicia dará a conocer su pronunciamiento el lunes 20 de julio del 2020, a las 09:00.

Esta información fue confirmada este 15 de julio. Los jueces Dilza Muñoz, David Jacho y Wilman Terán dirán si acogen o no la apelación, pues los procesados buscan que la condena no quede en firme.



En la lista de los procesados está el expresidente Rafael Correa, sus altos funcionarios y empresarios.



En los cinco días de audiencia de apelación, los abogados de 19 sentenciados por cohecho agravado pidieron que se los declare inocentes o que el caso sea anulado.



Solo la defensa de la exasesora de la Presidencia, Pamela Martínez, no alegó inocencia, en cambio solicitó que se le reduzca su condena, actualmente de 38 meses y 12 días de cárcel.



Uno de los argumentos más repetidos por los abogados fue que la sentencia de primera instancia les llegó incompleta.



La Fiscalía negó esto y dijo que el fallo no fue alterado ni mutilado.

Otra alegación, sobre todo de las defensas de Rafael Correa, Walter Solís, María de los Ángeles Duarte, Vinicio Alvarado y Alexis Mera fue que ellos no firmaron los contratos por los que se habrían pagado sobornos.