Corte podrá seguir con causa contra Correa, Glas y Bonilla; Asamblea devolvió pedido a jueza

La Corte Nacional de Justicia (CNJ) deberá continuar con el proceso penal en contra del expresidente Rafael Correa, el exvicepresidente Jorge Glas y la legisladora Viviana Bonilla (exAP) por el caso Sobornos 2012 y 2016.

El tema generó debate al interior del Pleno, debido a que Daniela Camacho, jueza de Garantías Penales de la Corte, había enviado dos pedidos al Parlamento: por un lado para que autorice la causa penal en contra de Bonilla, y, por otra, para que se pronuncie

sobre el enjuiciamiento a Correa y Glas.



En ambos casos, la mayoría parlamentaria declaró como "improcedentes" a las solicitudes de la magistrada, al señalar que la jueza no necesitaba autorización para continuar adelante con el proceso.



Sin embargo, desde el grupo de la Revolución Ciudadana, Juan Cárdenas y Franklin Samaniego, advirtieron al Pleno que esta decisión supone un "desacato". A su juicio, "no había los votos" para una autorización.



En el caso de Bonilla, la resolución se tomó con 73 votos a favor de entre 116 asambleístas presentes, con base a una resolución planteada por Raúl Tello, asambleísta del Bloque de Acción Democrática Independiente (BADI).



El argumento fue que Bonilla, en el período 2013 y 2014, que es objeto de la investigación de la justicia, se desempeñaba como Gobernadora de Guayas y no como legisladora.



La causa se relaciona con las denuncias de supuestos aportes ilegales a campañas de Alianza País (AP), movimiento del cual Bonilla se desafilió hace más de un año y fue candidata a la Alcaldía de Guayaquil.



Previo a la votación en el Pleno hubo un debate del que participaron un asambleísta por cada bancada legislativa. Bonilla no acudió al Pleno debido a que actualmente tiene reposo médico.



Por su parte, el asambleísta independiente Eliseo Azuero planteó que el Pleno declarara improcedente el pedido en relación a Correa y Glas, ya no ocupan una función pública desde hace dos años. La moción tuvo 78 votos a favor; el correísmo y una decena de oficialistas votó en contra.



Los coordinadores de Alianza País no participaron de este debate. El presidente César Litardo, tuvo que llamar al orden a la sala cuando los correístas interrumpían la intervención de Fernando Callejas, del bloque de Creo, quién les dijo que "les gusta la montonera

y la democracia del tumulto".



Después de la discusión el correísmo abandonó el Pleno y no participó del debate de una propuesta de la asambleísta oficialista Ximena Peña para incorporar el proyecto de Ley Anticorrupción y Protección al Denunciante a la reforma del Código Penal, lo que fue aprobado con 75 votos.