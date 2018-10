Corte europea rechaza demanda vinculada con referéndum de Cataluña

LEA TAMBIÉN

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) rechazó este jueves la demanda de una ciudadana catalana a la que el Tribunal Constitucional español le impuso una multa por participar en la organización del referéndum sobre la independencia de Cataluña del año pasado.

El 6 de septiembre 2017, el Parlamento de Cataluña aprobó una ley para convocar un referéndum de autodeterminación para el 1 de octubre de ese año. Pero al día siguiente, el Tribunal Constitucional español declaró al texto ilegal.



Pese a esto, el Parlamento catalán nombró el 8 de septiembre a los miembros de la Sindicatura Electoral catalana, un órgano creado para supervisar el escrutinio.



La demanda ante el tribunal europeo fue presentada por Montserrat Aumatell i Arnau, una abogada que fue designada dentro de la junta electoral de la provincia de Tarragona (al sur de Barcelona) .



El Tribunal Constitucional, al constatar que no se aplicó su decisión, impuso el 20 de septiembre 2017 una multa diaria de al menos 6.000 euros a todos los miembros de la Sindicatura Electoral catalana. Al mes siguiente estas multas fueron levantadas debido a que todos los interesados renunciaron a sus cargos.



La demandante, que no tuvo que pagar la multa ya que dimitió al cargo, recurrió a la corte de Estrasburgo estimando que haber sido asignada a una junta electoral no es un delito.



Se quejaba también de no haber recibido una aviso sobre la multa y sobre la imposibilidad de recurrir a la decisión del Tribunal Constitucional. Afirmaba asimismo haber sido víctima de discriminación por su implicación en el referéndum.



Pero los tres jueces del TEDH rechazaron su demanda, en un fallo unánime, en el que señalaron que la multa impuesta estaba “ordenada por ley”.



El 1 de octubre 2017, un frente independentista unido impulsó un referéndum de autodeterminación ilegal, con el que justificaron el 27 de octubre la proclamación de la independencia de Cataluña, una región de 7,5 millones de habitantes.

Según los organizadores, 2,3 millones de personas sobre un censo de 5,5 millones participaron y 90% votaron a favor de la secesión.