La noche de este sábado 30 de agosto del 2025, usuarios de redes sociales reclamaron por un corte de luz inesperado. La suspensión del suministro de energía eléctrica se vivió en varios sectores del sur de Guayaquil.

El corte del servicio ocurrió cerca de las 20:30. Moradores de los Guasmos, Floresta, Almendros, entre otros barrios expresaron su molestia.

“Sres de @CNEL_EP hace unos 30 minutos hubo un corte de luz en el sector de la pradera 1. Por favor su ayuda”, señaló un usuario.

“Apagón en la Floresta, al sur de Guayaquil ¿Qué está pasando?”; cuestionó otro.

“Se fue la luz en el Sur de Guayaquil!

¿Qué novedad hay sobre este corte inesperado?

Favor atender la situación, día familiar y a oscuras….”, escribió Jhonson Galeas.

@SorayaAriasd1: “@CNEL_EP estamos en el sur de Guayaquil ya más de media hora sin luz y no hay pronunciamiento. ¿Qué sucedió y hay remedio?”.

El servicio se restableció en algunos sitios pasadas las 21:00, según los moradores que también informaron, a través de sus cuentas de X.

No hay pronunciamiento oficial sobre el corte de luz

Cnel no se ha pronunciado sobre este corte de energía sorpresivo, hasta las 22:00.

Sin embargo, a través de la cuenta @servicioscnelep, hay usuarios a los que se les ha solicitado número de contrato y número telefónico.

Por ejemplo: el usuario @gabrigolec escribió: “Estimados, en la mañana ocurrió un accidente que nos dejó sin luz a los moradores de la 13ava etapa de la Alborada, vinieron a arreglarlo tipo 1 de la tarde, resulta que nuevamente a esta hora se acaba de ir la luz en esta zona, por favor su ayuda”.

Esta no es la primera vez que ocurre la suspensión del servicio de energía eléctrica sin previo aviso. En ocasiones anteriores, los afectados también han reclamado a Cnel por redes sociales.



