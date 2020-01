Corte Interamericana de Derechos Humanos admitió proceso en caso ‘El Universo’

LEA TAMBIÉN

La Corte Interamericana de Derechos Humanos admitió el caso ‘El Universo’, en el que se demanda al Estado ecuatoriano por presunta violación a la libertad de expresión y al debido proceso. La notificación la recibieron los abogados de los demandantes el 18 de diciembre del 2019 y ahora se espera la asignación de un juez y el calendario del proceso.

Esto ocurrió una vez que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le remitiera el expediente a la Corte IDH, luego del informe a favor de los demandantes, en marzo del 2019. El caso se derivó de la sentencia ejecutada en Ecuador contra los tres directivos del medio, Carlos, César y Nicolás Pérez, y su exeditor de Opinión, Emilio Palacio, por un artículo titulado ‘No a las mentiras’.



En el 2011, el sistema judicial ecuatoriano falló, en primera y segunda instancia, a favor del entonces presidente Rafael Correa, que demandaba por injurias a los tres directivos del rotativo y al columnista. Correa dijo sentirse afectado por una columna de Palacio relacionada a los hechos de la revuelta policial conocida como 30S. El juez Juan Paredes los condenó a tres años de prisión y al pago por daños y perjuicios por USD 30 millones, a la C.A. El Universo, por 10 millones y 2 millones más por los costos de los abogados del acusador.



Hernán Pérez Loose, abogado de los hermanos Pérez, confirmó este jueves 23 de enero del 2020 que la Corte IDH los notificó en diciembre. Explicó que luego del informe llamó a las partes para iniciar conversaciones. También hicieron una serie de recomendaciones con el afán de que se pudiera llegar a un acuerdo extrajudicial. La etapa se agotó en octubre pasado y remitió el expediente a la Corte.



“Ahora lo que queda es esperar que la Corte asigne el expediente a un Juez, emita un calendario y comience a trabajar bajo un calendario procesal”.



Pérez Loose recordó que en el informe de la CIDH concluyó que el Estado de Ecuador quebrantó las normas y jurisprudencia sobre libertad de expresión y no se respetó el debido proceso. Señaló que el documento completo todavía se mantiene bajo embargo por parte de la Comisión.



Este Diario pidió un pronunciamiento a la Procuraduría General del Estado, pero hasta el cierre de esta nota no se recibió una respuesta.