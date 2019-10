Corte Constitucional solo aceptó a trámite inconstitucionalidad de evaluación de jueces

LEA TAMBIÉN

La Corte Constitucional (CC) admitió a trámite la acción pública de inconstitucionalidad sobre las resoluciones emitidas por el Consejo de la Judicatura respecto al proceso de evaluación de los jueces de la Corte Nacional de Justicia.

La CC hizo pública esa decisión tomada por el Segundo Tribunal de Admisión, la mañana de hoy, miércoles 23 de octubre del 2019.



Sin embargo, la CC aclaró que esa decisión no significa un "pronunciamiento de fondo" sobre dicha acción.



El máximo organismos de interpretación constitucional del país aclaró que esa admisión no "suspende el proceso de evaluación, toda vez que la medida cautelar no fue aceptada por la Sala de Admisión".



El proceso de evaluación lo lleva adelante el Consejo de la Judicatura.