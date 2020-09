Corte Constitucional emite sentencia sobre acciones de protección presentadas por mujeres embarazadas y en período de lactancia

LEA TAMBIÉN

En la sentencia No. 3-19-JP/20, la Corte Constitucional (CC) examinó la problemática de mujeres embarazadas, en licencia de maternidad o en periodo de lactancia quienes presentaron una acción de protección tras haber sido notificadas con la terminación de su relación laboral en el sector público.

Al menos 20 mujeres presentaron ese recurso entre el 2018 y 2019. "Los casos seleccionados permiten comprender situaciones recurrentes de

violaciones a los derechos de las mujeres embarazadas y en período de lactancia", señala el documento.



La sentencia menciona que en los casos seleccionados se identificaron patrones como: el despido o cesación a las mujeres por encontrarse embarazadas, mientras gozaban de su licencia de maternidad o en periodo de lactancia; la estigmatización por parte de los empleadores, compañeros de trabajo y operadores de justicia; la inexistencia de espacios adecuados para que las mujeres puedan extraer su leche o dar de lactar y para el cuidado infantil; la reintegración de las mujeres a un cargo de menor rango, en peores condiciones, o en “una congeladora”; la tramitación no inmediata del pago de remuneraciones no percibidas o liquidación, y, las disculpas públicas o medidas de satisfacción no efectuadas.

Mediante voto de mayoría, la CC analizó y desarrolló el contenido de los derechos de las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia con especial énfasis en el derecho a cuidar y ser cuidada. En la sentencia se estableció parámetros que deben ser observados tanto por entidades públicas como por los operadores jurídicos para garantizar estos derechos.



La institución además analizó lo que involucra la reparación integral en estos casos, desarrolló la compensación para el derecho al cuidado y determinó los indicadores que deben guiar la política pública, para lo cual identificó instituciones obligadas a ponerlas en marcha.



Sobre la compensación económica, la CC señala que dentro del sector público, cuando termine la relación laboral con una persona que tiene protección especial de embarazo y lactancia para ejercer el derecho al cuidado, tendrá derecho a una remuneración completa por cada mes desde que dejó de trabajar hasta que termine el periodo de lactancia.



El cálculo se realizará tomando en consideración las 14 semanas de licencia por maternidad que se establece como mínimo y los 12 meses de lactancia correspondientes estipulados en la ley. La entidad pública deberá contar con la disponibilidad de los fondos previo a la decisión de desvincular a las mujeres que tienen derecho a la compensación de cuidado.



Entre otras medidas ordenó la presentación de un proyecto de reforma de ley para incorporar el derecho al cuidado en el ámbito laboral y para adecuar el sistema jurídico a los parámetros de la sentencia.