Corte Constitucional de Perú rechaza suspender juicio de destitución contra el Presidente Vizcarra

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El Tribunal Constitucional de Perú rechazó el jueves 17 de septiembre del 2020 una medida cautelar solicitada por el presidente Martín Vizcarra que habría paralizado el juicio de destitución al que será sometido el viernes 18 por el Congreso, anunció una magistrada.

El Tribunal, por cinco votos contra dos, “ha decidido rechazar la medida cautelar planteada por el Ejecutivo”, lo que allana el camino al juicio político que decidirá si es o no destituido, dijo la presidenta de la alta corte, Marianella Ledesma.



Ledesma señaló que los siete magistrados de la Corte, cuyos fallos son inapelables, no concedieron la medida cautelar porque “a la luz de las declaraciones de líderes políticos, el riesgo de que suceda la vacancia [del mandatario] se ha debilitado y no hay una urgencia manifiesta”.



La magistrada agregó, además, que el Tribunal ha decidido admitir a trámite la demanda presentada el lunes por el gobierno para detallar los requisitos para que el Congreso declare la “incapacidad moral” de un Presidente. Aclaró que decidir este punto tomará “semanas”.



Vizcarra debe sentarse en el banquillo ante un Congreso controlado por la oposición que aprobó una moción para llevarlo a juicio de destitución por instigar a dos asesoras a mentir en una investigación sobre un cuestionado contrato a un cantante, según unos audios divulgados hace una semana.



En un acelerado proceso que se inició inmediatamente después de hacerse públicos esos audios, Vizcarra corre el riesgo de ser cesado 10 meses antes del fin de su mandato, marcado por recurrentes choques con el Parlamento.



El Mandatario, que carece de partido y de bancada, había pedido el pasado lunes 14 de septiembre al Tribunal que definiera las causales de la “incapacidad moral” y que suspendiera el juicio político en caso de que necesitara más tiempo para pronunciarse sobre el fondo de su consulta.