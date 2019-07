Corte Constitucional procesa un nuevo pedido de Constituyente

LEA TAMBIÉN

Un nuevo pedido de Asamblea Constituyente se trata en la Corte Constitucional (CC). El juez Enrique Herrería avocó conocimiento del pedido hecho por Jorge Moreno Ordóñez, el pasado 24 de julio del 2019.

Herrería dispuso que se notifique a las partes sobre “la recepción del proceso”. Además resolvió que se continúe con la sustanciación de la causa.



Jorge Moreno Ordóñez fue quien presentó el pedido para que la CC se pronuncie sobre la constitucionalidad de una pregunta: "¿Aprueba usted que se convoque e instale una asamblea constituyente de plenos poderes, de conformidad con el estatuto electoral que se adjunta, para que se transforme en marco institucional del Estado y elabore una nueva Constitución de la República?".



Ordóñez señaló que esta iniciativa la impulsa el denominado Comité Nacional por la Convocatoria del Pueblo a la Asamblea Constituyente. “En este Comité no participan partidos políticos sino organizaciones sociales de todo el país”, mencionó.



Para este Comité, no se trata solo de eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs). Moreno señala que hay otros temas que se debería tratar para “un funcionamiento moderno del Estado”.



Este Comité, por ejemplo planea una reestructura en la Función Judicial. Señalan que no es óptimo para esa función el que la Corte Nacional de Justicia dependa de un órgano administrativo como el Consejo de la Judicatura.



En lo que tiene que ver con la conformación de la Asamblea Constituyente, sugieren que esté integrada por 110 asambleístas. Habría representantes por provincia, de las organizaciones sociales e, incluso plantean, de la Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.



Este es el segundo pedido para la instalación de una Asamblea Constituyente que recae en el juez Herrería. Este juez constitucional avocó conocimiento de otro pedido que fue solicitado en el 2010 por Víctor Hugo Erazo, excandidato a la Alcaldía de Quito.



Moreno señaló que una vez que exista el dictamen de la CC, solicitarían los formularios para la recolección de firmas en el Consejo Nacional Electoral (CNE). Para llamar a esta consulta, esta iniciativa requiere de, al menos 1 200 000 firmas.