Corte Constitucional pidió el pago puntual de salarios a servidores judiciales

La Corte Constitucional aceptó la acción de protección que interpuso la Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces (Aemaj) para el pago puntual de los salarios de los servidores judiciales.

La información la confirmó Pául Ocaña, abogado de la Aemaj, este 1 de agosto del 2020.



El pedido ante la Corte se hizo en la semana del 21 de julio del 2020, la primera audiencia el 24 y la segunda el 31. En esta última se declaró la vulneración de derechos como el de la vida digna y se ordenó al Ministerio de Finanzas el pago puntual de los sueldos de los servidores judiciales.



Ocaña explicó que en la acción de protección se indicó tres cosas: las vulneraciones de derechos por el pago impuntual de las remuneraciones, la discriminación en el pago con relación a otras instituciones y que el artículo 286 de la Constitución establece que los egresos permanentes para salud, educación y justicia serán prioritarios.



“Los pagos son impuntuales (…) La Corte también determinó la garantía de no repetición, es decir que no se vuelvan a retrasar los pagos en cuanto a los servidores judiciales”, indicó.



Finanzas, agregó el jurista, ha indicado que no hay discriminación y que hay pagos diferenciados por días. Asimismo, explicó que si hubiera incumplimiento de la decisión el juez Constitucional puede, entre otras cosas, pedir a Fiscalía que inicie una investigación por incumplimiento de decisiones judiciales.



El monto que corresponde como pago a los servidores judiciales, de acuerdo a Aemej, es de alrededor de USD 20 millones. Entre ellos están defensores públicos, jueces, amanuenses, secretarios, administrativos, entre otros.