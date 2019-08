Corte Constitucional niega Asamblea Constituyente que pretendía eliminar al Consejo de Participación Ciudadana

LEA TAMBIÉN

La Corte Constitucional (CC) dio un dictamen negativo a la petición del activista político Víctor Hugo Erazo para realizar una consulta popular que finalizara en una llamado a Asamblea Constituyente que, entre otros puntos, tenía previsto eliminar al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs).

La Corte consideró que el Estatuto para la elección, instalación y funcionamiento de la Asamblea Constituyente no era claro. “No se desprende que el peticionario haya incluido de manera suficiente y clara la forma de elección de los representantes y las representantes, pues únicamente se constata el calendario electoral a seguirse y aspectos generales sobre la naturaleza de la Asamblea Constituyente, con lo cual no se da por cumplido el antes mencionado requisito”, dice el dictamen.



Luego de ese análisis, el dictamen fue “negar y archivar la petición propuesta por el ciudadano Víctor Hugo Erazo Rodríguez”. De esto fue notificado Erazo la tarde de este viernes 23 de agosto del 2019.



“Con esto se demuestra, una vez más, que en el Ecuador no se resuelven las causas judiciales o constitucionales con análisis judiciales o constitucionales, sino por decisión política, el Ecuador no tiene institucionalidad”, dijo Erazo a este Diario.



Erazo pidió los formularios para recolectar firmas al Consejo Nacional Electoral (CNE) el 5 de febrero del 2010. Luego, el 8 de abril, el organismo electoral pasó un requerimiento de control constitucional a la CC, tiempo en el que fue sorteado dos veces en la anterior Corte, sin que fuera tratado.



Así, actualmente la CC ha autorizado dos iniciativas de consulta popular para eliminar al Cpccs. Una del movimiento Ahora, y otra del Comité por la Institucionalidad Democrática (creada por el fallecido Julio César Trujillo), que fue autorizada el jueves 22 de agosto.



Michel Aulestia, presidente del movimiento Ahora, publicó a través de Twitter: “en los próximos días expresaremos oficialmente al Comité de Institucionalización Democrática nuestra voluntad de sumar esfuerzos”.



Pablo Dávila, coordinador del Comité, aseguró a este Diario que no descarta trabajar en conjunto con Ahora para conseguir las firmas, ya que deben recolectar 135 000 firmas para que luego el proyecto pase a la Asamblea y, una vez aprobado en el Pleno del Parlamento, la ciudadanía se pronuncie en Consulta Popular si el Cpccs debe desaparecer.