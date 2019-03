Corte Constitucional niega medidas cautelares para suspender elecciones de Cpccs

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La Corte Constitucional decidió este jueves 14 de marzo de 2019 negar la solicitud de medidas cautelares que fue presentada el 8 de marzo pasado por un equipo de abogados para que se suspenda la elección de los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs).

“En consecuencia, el proceso electoral continúa de conformidad con la respectiva convocatoria” hecha por el Consejo Nacional Electoral (CNE) para el próximo 24 de marzo, informó el organismo en un comunicado.



La decisión se tomó, según se desprende del texto, a pesar de que “se admitió a trámite la demanda de inconstitucionalidad por omisión” que fue presentada por los abogados Ismael Quintana y Rafael Oyarte”.



La Corte señala que el país vive un “momento político complejo” y sostiene que la institución actúa “más allá de cualquier cálculo”, pues hay candidatos al Consejo que ofrecen destituir a los actuales jueces.



Ismael Quintana, uno de los abogados que firmaron la acción, explicó que esa acción fue presentada el pasado 8 de marzo en contra del Consejo Nacional Electoral (CNE) y de la Asamblea Nacional.



En el caso del CNE, uno de los argumentos es que no se han dado los debates públicos entre candidatos y no ha existido la difusión de los planes de trabajo de cada candidatura. Esto, dijo Quintana, afecta el derecho de los ciudadanos a ejercer un voto informado.



Respecto a la Asamblea Nacional, Quintana señaló que existen encuestas que demuestran que hay una voluntad popular de manifestarse sobre la continuación o no del Cpccs. Esa voluntad, comentó, debería tomarse en cuenta para que la Asamblea Nacional tramite una reforma parcial que incluya una consulta popular en donde haya un pronunciamiento sobre la continuidad de ese organismo.



Quintana manifestó que esa voluntad expresada en urnas puede definir si sigue el Cpccs y, de hacerlo, si se mantienen la facultad de nominar a la autoridades del Estado.