Corte Constitucional aprueba consulta para eliminar Consejo de Participación y crear un Legislativo bicameral

La Corte Constitucional (CC) anunció que la propuesta del Comité para la Institucionalización Democrática para hacer una Consulta popular para eliminar al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) es pertinente en la mayoría de sus puntos, con lo cual autorizó la recolección de firmas.

Mediante un comunicado, emitido este jueves 22 de agosto del 2019, la CC dijo que en la sesión del Pleno realizada el miércoles 21, el proyecto de modificación constitucional de este comité, ideado y liderado a inicios de año por Julio César Trujillo (+), puede ser aprobado mediante reforma parcial de la Constitución.



“Los temas propuestos en dicho proyecto: a) eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, b) rediseño de la Función Legislativa para volverla bicameral, y c) la reubicación de la Fiscalía General del Estado fuera de la Función Judicial para darle mayor autonomía, pueden ser tramitados a través de reforma parcial de la Constitución”.



Sin embargo, la CC consideró que algunas de las normas presentadas en ese proyecto restringían derechos, por lo que no las autorizó, entre ellas que la edad mínima para ser miembro de la Cámara de Representantes sea 21 años, un título de tercer nivel y 10 años de experiencia profesional para los senadores, que los candidatos no hayan sido llamados a juicio penal.



El artículo 442 de la Constitución establece que una vez se haya hecho el control constitucional, se debe recoger al menos el 1% de inscritos en el padrón electoral, es decir 135 000 firmas. Luego, el proyecto debe someterse a dos debates en la Asamblea, y finalmente debe hacerse una consulta popular para que se realicen los cambios.



El coordinador del Comité para la Institucionalización Democrática, Pablo Dávila, dijo que aún no tenía la notificación del dictamen de la CC, pero aseguró que cuando hizo la propuesta, consideraba que no afectaba derechos. Aseguró que apenas tengan el documento irá al Consejo Nacional Electoral (CNE) para pedir los formularios que le permitan recolectar las firmas.



Además de la propuesta del Comité de Reinstitucionalización, hay otra iniciativa para una consulta popular en marcha para eliminar al Cpccs, realizada por el movimiento Ahora. Dávila aseguró que no descarta llegar a un acuerdo para unificar las dos propuestas.



“Todo esfuerzo que tienda a fortalecer la institucionalidad tiene que potenciarse, y todo esfuerzo para tratar de unificar la propuesta y hacer más eficaz la recolección de firmas es bienvenida, siempre y cuando los puntos que proponemos sean compartidos por ese movimiento, entonces sí estaremos dispuestos a unificar esfuerzos”, dijo Dávila.