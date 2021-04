Corte Constitucional revisará artículos del COIP sobre aborto consentido y aborto punible en Ecuador

La Corte Constitucional (CC) realizará hoy, martes 27 de abril del 2021, una audiencia para tratar la constitucionalidad de los artículos 149 y 150 del Código Integral Penal (Coip), referentes al aborto consentido y el aborto punible.

La convocatoria del Pleno de la CC dispone que la sesión sea telemática y que se inicie a las 10:00.



El artículo 149 dispone que “la persona que haga abortar a una mujer que ha consentido en ello, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años”.



Además, en el inciso segundo establece que “la mujer que cause su aborto o permita que otro se lo cause, será sancionada con pena privativa de libertad de seis meses a dos años”.



Mientras que el artículo 150 expresa que el aborto practicado por un médico, que cuente con el consentimiento de la mujer o de su cónyuge, si no es posible que ella decida, “no será punible en los siguientes casos: 1. Si se ha practicado para evitar un peligro para la vida o salud de la mujer embarazada y si este peligro no puede ser evitado por otros medios. 2. Si el embarazo es consecuencia de una violación en una mujer que padezca de discapacidad mental”.



El tratamiento de estos artículos podría dar paso para sentar las bases constitucionales sobre el aborto por violación.



En la misma sesión la CC tiene previsto ratificar el acuerdo con Estados Unidos sobre cooperación y manejo de información en materia tributaria.