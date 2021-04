La Corte Constitucional se pronunciará este miércoles 28 de abril del 2021 sobre el aborto por violación

Este miércoles 28 de abril del 2021, el pleno de la Corte Constitucional discutirá en torno a las demandas de inconstitucionalidad del artículo 150, numeral 2 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que establece que el aborto por violación es legal únicamente para las mujeres con discapacidad mental.

En total son siete las demandas que las organizaciones feministas, de derechos humanos y la Defensoría del Pueblo han presentado a la Corte. Todas señalan que la redacción del artículo 150, numeral dos del COIP es discriminatoria y deja de lado a las mujeres víctimas y sobrevivientes de violencia sexual, que aunque no tienen discapacidad mental también sufren las consecuencias de un embarazo no deseado producto de violación.



Organizaciones que protegen a niñas, adolescentes y mujeres y en general derechos humanos convocaron para hoy, a las 10:00, al llamado 'pañuelazo', en los exteriores de la Corte Constitucional, en la José Tamayo y Lizardo García.



Abogadas como Ana Cristina Vera, de Surkuna, piden que se falle a favor de la salud, la vida, la integridad de las niñas, adolescentes y mujeres sobrevivientes de violencia sexual y se declare inconstitucional la penalización del aborto por violación en Ecuador.



El articulado vigente del Código Penal, señala Vera en nombre de varias organizaciones, genera estigma y discriminación contra las mujeres con discapacidad mental, reproduciendo estereotipos sobre su capacidad de maternar, en lugar de protegerlas. Y recuerda que diversos Comités de Naciones Unidas, entre ellos el Comité que supervisa la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, el Comité de Derechos Humanos, el Comité contra la Tortura, el Comité de los Derechos del Niño, entre otros, han precisado que todas las mujeres, sin importar si tienen o no una discapacidad mental, merecen y tienen derecho a decidir si continuar o interrumpir un embarazo producto de una violación.



"Las organizaciones de mujeres, hemos exigido que el aborto sea legal y se garantice el derecho de las mujeres a decidir. El aborto por violación es un mínimo que el Estado y la sociedad debe a las víctimas y sobrevivientes de violencia. Esta es una oportunidad histórica para que la Corte Constitucional declare inconstitucional la penalización del #AbortoPorViolación y que en Ecuador las víctimas de violencia sexual dejen de correr el riesgo de ser encarceladas si deciden abortar; dejen de ser forzadas a tener abortos inseguros en la clandestinidad; es una oportunidad histórica para restuituir y reparar los derechos humanos de las mujeres, niñas, adolescentes y personas sobrevivientes de violencia sexual".



Ayer hubo tuitazos en relación a la decisión que debe tomar la Corte Constitucional este día. Se usaron hashtag como #AbortoPorViolación #EsUrgenteCorte #NiñasNoMadres, entre otros. Cepam Guayaquil, por ejemplo señaló: "En Ecuador hay un promedio de 11 violaciones al día. De cada 10 víctimas de abuso sexual, seis son adolescentes y menores de 14 años. Del 85 al 90% de los agresores forman parte del círculo familiar".



Pamela Troya, activista Lgbtiq, recordó que en Argentina en 1921 se aprobó el aborto por violación. "En Ecuador aún es penalizado. Tenemos 100 años de atraso con respecto a nuestro país hermano en un tema fundamental de derechos para niñas y mujeres. Así que es urgente que la Corte ponga un alto a esta injusticia".



Sybel Martínez, de Rescate Escolar y vicepresidenta del Consejo de Protección de Derechos de Quito, apuntó: "Coaccionar, sojuzgar, criminalizar a las niñas y mujeres víctimas de violación/ embarazo, es otra brutal agresión en su contra y la negación flagrante de sus derechos. Pretender protegerlas desde la imposición de una sola trayectoria es perverso".



La Coalición Feminista Universitaria también estuvo presente con sus tuits. Entre otros escribió: "Debemos recordarle a la Corte Constitucional su rol en defensa y progresividad de nuestros derechos".



La abogada Soledad Angus Freré opinó: "La lucha y las demandas se han centrado en la necesidad de despenalizar #AbortoPorViolación como un mínimo urgente, pero hay que decirlo, de acuerdo al artículo 436 numeral tres de la Constitución, la Corte podría declarar la inconstitucionalidad total de la penalización del aborto".



Surkuna, en su cuenta de Twitter, precisó que la Fiscalía recibe once denuncias diarias por el delito de violación, las principales víctimas son niñas menores de 14 años y los principales perpetradores so persona del entorno cercano.



Otro hashtag fue #PrimeraDama con voces a favor y en contra de lo escrito por la esposa del presidente electo, María Lourdes de Lasso, quien en su cuenta de Twitter, escribió: "Oremos al Dios para que no sea aprobado el aborto en nuestro país. Es un asesinato. Que nos duela el corazón solo al decirlo. Todos tenemos derecho a la vida. Madres, padres, eduquen en valores a sus hijos desde pequeñitos, a sus hijas, desde que nacen para que sepan respetar la vida".



En las críticas le recordaron que Ecuador es un estado laico, y que sus creencias personales no deben pesar en políticas de salud pública. Otras personas la felicitaron por ser fiel a sus valores y religión y se unieron diciendo que Ecuador es pro vida. La esposa del presidente electo además escribió: "A una madre se la acompaña, se la asiste, se le da alternativa de adopción. Mejorar los trámites de adopción. Cuántos padres no tienen hijos y tendrían a sus hijos del corazón".



El legislador César Rohon, del PSC, escribió: "La Constitución es muy clara: artículo 45, las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes del ser humano, además de los específicos de su edad. El Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y protección desde la concepción".



El 17 de septiembre del 2019, la Asamblea Nacional votó en contra de la despenalización del aborto por violación, incesto, malformación del feto.