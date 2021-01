Corte aumenta la sentencia de exasambleísta Norma Vallejo y la condena a dos años de cárcel

El Tribunal integrado por los jueces Daniella Camacho (ponente), David Jacho y Wilman Terán, rechazaron el jueves 7 de enero del 2021 el recurso de apelación presentado por la exasambleísta Norma Vallejo y la condenaron a cumplir una sentencia de dos años de cárcel por concusión en el caso denominado Diezmos.

El Tribunal decidió agravar la condena de Vallejo, pues en primera instancia fue sentenciada a un año de cárcel. Eso se hizo por pedido del fiscal subrrogante, Wilson Toainga, quien dijo que en primera instancia no se hizo un cálculo adecuado de la pena.



Este jueves, Ana Lucía Maldonado, abogada de Vallejo, señaló que en la sentencia de primera instancia no había claridad de los argumentos. También pidió al Tribunal que se otorgue la suspensión condicional de la pena.



Este recurso es un beneficio que permite a las personas condenadas por delitos menores cumplir la sentencia en libertad, a cambio de que realicen acciones sociales, tengan trabajo y registren un buen comportamiento.



Según la Fiscalía, la exlegisladora exigió y recibió aportes no voluntarios de sus entonces colaboradores en la Asamblea. Las investigaciones demostraron que recibió dinero en efectivo y en su cuenta personal.



Por eso fue acusada como autora de ese delito. Además, el dinero era pedido a cambio de mantener sus cargos en el Legislativo. Solicitaba entre el 10% y 50% del salario, según la investigación.



En primera instancia se le ordenó además pagar USD 9 050 a las víctimas, exasesores de Vallejo quienes denunciaron el ilícito, y USD 14 000 al Estado.



Se dispuso la publicación de la sentencia en tres diarios de difusión nacional y disculpas públicas durante una sesión del Pleno de la Asamblea.



Con esta sentencia, Vallejo queda impedida de ser candidata a cargos públicos y contratar con el Estado por el tiempo que dura la pena.

