Una corte antimafia de El Salvador absuelve a más de 125 pandilleros

Una corte antimafia de El Salvador absolvió a más de 125 supuestos miembros de la pandilla Barrio 18 del cargo de organizaciones terroristas, confirmaron fuentes oficiales.

Portavoces del órgano Judicial y de la Fiscalía General de la República indicaron este viernes 5 de febrero del 2021 que dicha decisión fue tomada por el Juzgado Especializado de Sentencia C de San Salvador.



La fuente judicial indicó que el juzgador desestimó la declaración de un testigo clave de la Fiscalía, identificado únicamente como "Sócrates".



Por su parte, la portavoz de la Fiscalía indicó que la resolución del juez será apelada.



Una abogada cercana al proceso indicó que los imputados supuestamente pertenecen a la facción Revolucionarios del Barrio 18.



Pese a una sensible baja en la violencia en los últimos años, El Salvador es asediado por la Mara Salvatrucha (MS13) y Barrio 18, que también posee la facción Sureños, que poseen unos 60 000 miembros distribuidos en más de 600 células a escala nacional.



Estas bandas, de acuerdo con las autoridades de seguridad, subsisten por los recursos que obtienen principalmente de extorsión a comerciantes y de la venta de droga al menudeo en los territorios que controlan.



Las llamadas "maras", un fenómeno considerado como herencia de la guerra civil (1980-1992) y que se fortaleció con la deportación de pandilleros de Estados Unidos, han resistido a los planes de seguridad implementados en las últimas cuatro Administraciones.



Un ataque supuestamente perpetrado por una de estas bandas obligó el domingo pasado a la suspensión temporal de las actividades humanitarias de la organización internacional Médicos Sin Fronteras (MSF) en El Salvador.



Luis Romero, coordinador de MSF en El Salvador, señaló a la prensa que "todas nuestras actividades médicas están suspendidas, pero no canceladas, hasta poder indagar al respecto y saber que nuestras intervenciones se puedan llevar a cabo en seguridad".



Detalló que el equipo agredido estaba formado por un médico y un auxiliar de enfermería, quienes se transportaban en una ambulancia en una zona populosa cercana a San Salvador.