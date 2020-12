CC no admitió demanda del CNE contra el TCE por el caso Justicia Social

La Corte Constitucional (CC) no admitió la demanda que planteó el Consejo Nacional Electoral (CNE) para dirimir un supuesto conflicto de competencias entre el órgano administrativo electoral y el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), por el caso de las candidaturas del movimiento Justicia Social.

En una sesión, realizada este jueves, 24 de diciembre del 2020, el Segundo Tribunal de la Sala de Admisión del CC, conformado por el juez Ramiro Avila Santamaría y las juezas Karla Andrade y Daniela Salazar, resolvió inadmitir a trámite la demanda de dirimencia de conflicto de competencias presentada por Diana Atamaint, presidenta del CNE, por incumplir el requisito de presentar “los fundamentos constitucionales en que se apoya su pretensión, debidamente argumentados”.



El pasado martes, Atamaint entregó la demanda a la CC en la que explicaba que “el conflicto de competencia (entre el CNE y el TCE) se origina cuando a través de la Resolución de Ejecución de 8 de diciembre de 2020, emitida por una instancia sin competencia, modifica una sentencia que se encontraba ejecutoriada, entrometiéndose en las competencias de la administración electoral y usurpando la competencia privativa del Consejo Nacional Electoral de organizar, dirigir, vigilar y garantizar, de manera transparente los procesos electorales”.

🔴BOLETÍN | La Corte Constitucional del Ecuador resolvió inadmitir a trámite la demanda por presunto conflicto de competencias entre el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral.



Conoce más➡️https://t.co/7VYzEYE5BE pic.twitter.com/ZvDO7Knz3h — Corte Constitucional (@CorteConstEcu) December 24, 2020



Sin embargo, en el dictamen de la CC, se agrega que “revisada la demanda y la documentación que se acompaña, este Tribunal de la Sala de Admisión encuentra que, si bien la entidad accionante señala que se ha producido una intromisión por parte del TCE en sus competencias privativas, no llega a explicar en su fundamentación cómo lo dispuesto en la resolución de mayoría del Pleno del TCE emitida el 8 de diciembre de 2020, configuraría una atribución de competencias constitucionales propias del CNE”.



Así, la CC explica que la fundamentación jurídica del CNE no fue lo suficientemente fundamentada, por lo cual archivó la demanda y da a entender que el origen del conflicto está en el propio TCE.



“El supuesto conflicto de competencias no se habría producido entre el CNE y el TCE, sino entre el Pleno del TCE y el juez de primera instancia. Al tratarse de órganos internos de una entidad, este tipo de conflicto no constituye materia que pueda ser conocida y resuelta por la Corte Constitucional”.



La mañana de este jueves, la presidenta del CNE, Daina Atamaint, y su homólogo del TCE, Arturo Cabrera, se reunieron y publicaron un comunicado conjunto en el que aclaraban que las elecciones se llevarán a cabo y que no habrá postergaciones.



El pasado 8 de diciembre, 08 de diciembre de 2020, el Pleno del TCE resolvió disponer al CNE, que en atención a las medidas de reparación dictadas en la sentencia de 30 de octubre de 2020, garantice al movimiento Justicia Social contar con el tiempo razonable y los medios adecuados para que: realice elecciones primarias y aceptación de candidaturas en aquellas circunscripciones electorales que no las hubiera realizado; confiera nuevo plazo para que inicien el procedimiento administrativo de inscripción de todas las candidaturas a las dignidades de elección popular; y califique las candidaturas que sean inscritas en el nuevo plazo.



El Pleno del CNE, el 14 de diciembre, realizó una reclamación de competencias al TCE, y anunció que solicitaría la revocatoria de la resolución del 8 de diciembre ante la CC, trámite que fue presentado el pasado martes.



Entre los candidatos que podrían beneficiarse de que se permita participar a Justicia Social está Álvaro Noboa, quien podría ser la carta de esa organización política a la Presidencia de la República en los comicios del 7 de febrero del 2021.



Debido a este conflicto entre el CNE y el TCE, por Justicia Social, la impresión de papeletas lleva un retraso de 10 días, puesto que no se han definido las listas definitivas de postulantes.



La participación de Justicia Social se dirimirá de acuerdo a las acciones que tomen el CNE y el TCE en los próximos días.