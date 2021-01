Ruales cuestionaba a personas que dejaron el país por investigaciones de corrupción y que 'se escudan en Dios'

El mensaje fue grabado el 24 de mayo del 2020. Está en el canal de Instragram de Efraín Ruales, conductor de televisión asesinado este miércoles 27 de enero del 2021. En su publicación, el presentador se refiere a sospechosos de casos de corrupción que “están fuera del país” y que se “escudan en Dios” para no responder por sus actos.

“Lo que más duele es ver que los mismos que roban hablan de un Dios y se escudan en él pensando que de esa manera anestesiarán la mirada ardida de todo un país”, manifestó Ruales en su canal. El mensaje lo acompañó de un versículo de la Biblia en el que se señala: “no tomarás el nombre del señor, tu Dios en vano”.



La publicación se realizó luego de que estallara el escándalo de corrupción por la venta ilegal de insumos médicos en los hospitales de Guayaquil en los días más difíciles de la pandemia por el covid-19 en esa ciudad.



“Lo más doloroso no es solamente ver este tipo de delincuencia que empobrece a un país. Lo que más duele es ver el cinismo en esos rostros que no se inmutan con el verdadero sufrimiento de un pueblo que sí sufre y sufre directamente las consecuencias de estos actos. Actos repudiables”.



Antes de iniciar con su intervención, Efraín Ruales leyó titulares de prensa en los que se hacían referencia a ese caso y también a otras investigaciones penales que se abrieron entonces por casos de corrupción.



“Desde hace unas semanas me ha venido picando la lengua y esa picazón se ha venido incrementando con noticias vergonzosas y repugnantes”, indicó el presentador. En el mensaje también hace referencia a pasajes bíblicos que hablan sobre la corrupción y sobre la codicia.



“Permítanme decirles que mi Dios, nuestro Dios omnipotente y omnipresente también se involucra en estos asuntos, sus ojos también están sobre estos actos ilícitos. Estoy seguro de que muchos de los involucrados en este tipo de actos conocen al juez supremo y seguro muchos de ellos hablan y se llenan la boca de él. Lastimosamente no sé en qué momento de sus vidas la manzana se pudrió y se decidieron por el dinero fácil a través del robo”.



En su mensaje, además, señala que los responsables de estos actos de corrupción, que se enriquecieron “con dinero mal habido” no podrían gastárselo en toda su vida, ni en la vida de sus futuras generaciones. “Al contrario lo más probable es que a esas generaciones les toque sufrir las consecuencias de ese dinero sucio”.