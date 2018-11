Correos del Ecuador arrastra dos obras inconclusas en Quito y Guayaquil

LEA TAMBIÉN

Cinco años y ocho meses han transcurrido desde que se firmó el primer contrato para la construcción de un Centro de Procesamiento de Correos del Ecuador, en Quito, en el que operarían dos de las tres máquinas clasificadoras de documentos y paquetes, adquiridas por la empresa para mejorar su servicio.

Luego de haber pasado por dos contratistas, el proyecto aún no opera, a pesar de que se culminó hace siete meses. Un viernes por la mañana solo había un guardia en la garita del galpón. “Nunca hay nadie”, dice un vecino del sector Pusuquí, en el norte de la ciudad, donde se ubica la obra que tiene un total de 4 800 metros cuadrados (m2).



En el 2012 se firmó el contrato con la empresa Siemens para la compra de tres máquinas clasificadoras. Pero las dimensiones no previstas de los equipos obligaron a la construcción de dos galpones, uno en Quito y otro en Guayaquil.



El 26 de marzo del 2013 se firmaron dos contratos con Construcciones Civiles del Ecuador (Conciesa) para la “dotación de infraestructura” en los centros de procesamiento de las dos ciudades. En Guayaquil, el monto contractual era de USD 3,6 millones y en Quito, de USD 4,7 millones, según el Servicio de Contratación de Obras (Secob).



Un comunicado del Secob, de agosto del 2014, señalaba que el centro de Quito se entregaría en octubre de ese año, pero ese plazo no se cumplió.



Por terminación unilateral del contrato con Conciesa, en abril del 2017, la obra pasó a manos de un nuevo contratista: Imbavial, que aún no realiza la entrega final.



Según Carlos Viteri, socio de Conciesa , a finales del 2016 accedió a la “terminación de mutuo acuerdo del contrato”, pero luego se les solicitó culminar la obra: “En enero del 2017 entramos a terminar el galpón y entre gallos y medianoche contrataron a una nueva empresa”, alega.



El empresario asegura que el contrato fue terminado por Secob sin notificación alguna: “Un día (de febrero del 2017) no nos dejaron entrar más”.



Conciesa presentó un recurso de revisión a Secob por la manera en que se terminó el contrato y por diferencias en el monto de liquidación. La compañía asegura que dejó la obra con un avance de más del 80%. “Faltaban detalles finales. Colocación de un ventanal, puertas y algunos equipos electrónicos”, manifestó Viteri.



Para la culminación de la obra, el pasado año se firmó el nuevo contrato con Imbavial, por USD 2 millones más a los inicialmente previstos. “Estaba abandonada”, asegura Patricio Vaca, gerente general de la empresa pública.



El avance, según el nuevo contratista, era del 70%, faltando obras exteriores, como colocación de pisos, ventanas, puertas, pintura, alcantarillado, plantas de generación eléctrica, instalaciones sanitarias, sistema de climatización, iluminación, entre otras.



El Gerente de Imbavial justificó la demora en la entrega porque debía suscribirse un contrato complementario, por incremento en el volumen de la obra, pero Secob no tenía “partida presupuestaria”. Finalmente, se firmó este nuevo contrato por un pago adicional de USD 180 000.



En junio pasado, se firmó un acta de recepción provisional. Sin embargo, falta la entrega definitiva, cuyo plazo es hasta el próximo 1 de diciembre. Según Imbavial, hasta ahora solo ha recibido por sus trabajos un total de USD 474 574. “Si no nos pagan iniciaremos una acción legal contra Secob”.



Esto ha impedido que entren en operación las dos máquinas clasificadoras que se encuentran en el Centro de Procesamiento. “No se puede usar porque no nos pagan”.



El Centro de Procesamiento de Guayaquil, donde se encuentra instalada una de las máquinas, sí está operando desde mediados del 2015. Sin embargo, tampoco se ha efectuado la entrega definitiva. En un visita realizada el pasado jueves se comprobó que hay personal trabajando. Laboran cerca de 100 personas.



Existe un acta de recepción provisional y de uso, desde julio del 2015. “La obra está terminada al 100%”, asegura el accionista de Conciesa, quien alega que la entrega final se ha retrasado debido a los cambios de administración en Secob.



Según este ente, la obra tuvo un monto final de USD 5 785 436, es decir, 2,1 millones adicionales al monto inicial.

Pero según Conciesa, el total ejecutado asciende a USD 4 560 574. De ese monto, aseguran, les adeudan 1 023 800.



Este Diario preguntó a la Secob el motivo de la terminación unilateral del contrato con Conciesa y una explicación del alza en los costos, pero no se recibió respuesta.

El pasado 11 de noviembre, el director de la Secob, Jorge Wated, pidió a la Contraloría un examen especial a los procesos de contratación de Correos del Ecuador.