Correos del Ecuador descarta concesión al sector privado

Correos del Ecuador no estaría entre las empresas públicas que prevén ser concesionadas, confirmó la firma a EL COMERCIO. Por el contrario, subrayó que se ha buscado “repotenciar” a la empresa como “el brazo ejecutor de diferentes proyectos del Estado”.

Durante el primer semestre del 2019, la firma alcanzó un resultado positivo de USD 206 703. Para igual período del pasado año, la empresa acumulaba pérdidas por USD 714 893. Sin embargo, tuvo un déficit promedio mensual de flujo de caja de USD 384 307.



Para generar rentabilidad, la firma postal se plantea reducir el gasto y mejorar la calidad de servicio.



En el primer semestre, Correos del Ecuador desvinculó a 114 personas, cerrando la nómina en julio en 1075 colaboradores, con la que alcanzaría un ahorro de USD 700 000, detalló la compañía. Esta reducción, de 9,6%, respondió a la exigencia del Estado de bajar el 10% de la nómina en entidades públicas.



El courier entregó en los primeros seis meses del año 1 497 050 paquetes, en sus diferentes servicios.



Además, tiene 381 822 paquetes que no han podido ser entregados. Según la empresa esto no responde a demoras, sino a que “el cliente no ha cancelado las tarifas correspondientes”. Una parte de estos paquetes se encuentra en la Aduana y otra en los Centros Nacionales de Clasificación de Correos.



No obstante, las quejas de los usuarios en redes sociales por demoras en la entrega, continúan. Para el servicio, Correos cuenta con una flota vehicular operativa de 53 camioneras y 13 camiones.