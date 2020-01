Integrantes del correísmo defienden la vigencia de las circunscripciones electorales para el 2021

LEA TAMBIÉN

Legisladores y militantes de la denominada Revolución Ciudadana se refirieron a la vigencia de las circunscripciones electorales, de cara a las elecciones del 2021. A través de redes sociales, Pabel Muñoz, coordinador del bloque correísta, difundió mensajes a favor de la vigencia de los distritos.

“La intención oficial de eliminar los distritos electorales sería un gran retroceso democrático. No me imagino una representación de Quito sin sus parroquias rurales, ni de Pichincha sin los cantones que no son la capital de provincia. No lo permitiremos”, escribió el legislador correísta.

Esa postura fue replicada por Luis Reina, actual integrante del Concejo Metropolitano de Quito. “La propuesta de eliminar los distritos para las próximas elecciones lo único que ocasionaría es que los sectores como las parroquias rurales no tengan representaciones populares”, publicó el edil.



Otros exfuncionarios del Gobierno, como Virgilio Hernández, quien actualmente tiene medidas sustitutivas dentro de un proceso penal por presunta rebelión, también pidieron mantener las circunscripciones.

A pesar de que la eliminación de esta división territorial no se consideró en las reformas al Código de la Democracia aprobadas por la Legislatura, el presidente de la República, Lenín Moreno, sí incluyó dentro de su veto parcial la posibilidad de eliminarlas.



La tarde del miércoles, 15 de enero del 2020, la Comisión de Justicia de la Asamblea aprobó su informe sobre el veto, que no tiene carácter vinculante. El documento recomienda que el Pleno se ratifique en 10 artículos y se allane a ocho de las objeciones que fueron remitidas por el Ejecutivo.

Los comisionados plantearon que el Parlamento no dé paso a las propuestas del Ejecutivo de eliminar las circunscripciones electorales y de ampliar la licencia sin sueldo para las autoridades que se postulen a una reelección, que son los que mayor debate generaron.



La presidenta de la mesa parlamentaria y coordinadora de Alianza País (AP), Ximena Peña, afirmó que emprenderá diálogos con las fuerzas políticas para que en el hemiciclo existan los votos que se requieren.



“Creo que todos coincidimos en la necesidad de ratificarnos. En estos días tendremos estos diálogos, acuerdos y esperamos que existan los 91 votos”, señaló Peña, aunque reconoció que el oficialismo todavía no ha discutido el tema.



En una entrevista pasada, la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, recordó que las circunscripciones electorales fragmentan el territorio donde se deben elegir autoridades de tres provincias: Pichincha, Guayas y Manabí. Esta variante se incluyó en el 2009, durante el apogeo del correísmo. A criterio de la funcionaria, esta división permitía tener hegemonía a las organizaciones políticas más fuertes y por ende, lograr un mayor número de representantes.



“El CNE propuso la eliminación de las circunscripciones, además de sustituir el método de asignación de escaños D´Hondt por el mecanismo Webster. Este último cambio sí fue acogido por el Legislativo”, señaló Atamaint.