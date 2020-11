Propuesta correísta para pagar renta básica universal de USD 400 con emisión de papeles del Banco Central se presentará a la Asamblea

La bancada correísta de la Asamblea Nacional impulsa un proyecto de Ley que plantea la creación de una renta básica universal, que se financiaría con la emisión papeles del Banco Central, entre otros instrumentos.

"No es un bono, no se materializa, no se transfiere, es dinero electrónico que se mantiene en el celular para pagar canasta y servicios básicos. Se financiará a través de la política monetaria, por un circuito de producción donde el dinero regresa a las cuentas del Banco Central", dijo Marcela Aguiñaga en su cuenta de Twitter ayer, martes 17 de noviembre del 2020.

Se trata del proyecto de Ley orgánica del programa de renta básica universal y sin condiciones, para la vida digna, que será presentado el próximo 20 de noviembre a la Asamblea, informó el economista Pablo Dávalos.

La propuesta de Ley fue elaborada por el Foro de Economía Alternativa y Heterodoxa, liderado por Dávalos. "Los asambleístas del Grupo Parlamentario para la Promoción, Protección y Defensa de los Derechos Humanos decidieron apoyar y apadrinar el proyecto. Por el momento hay 40 firmas de respaldo", comentó.



En el documento, Dávalos señala que la renta será una asignación que, con financiamiento público, se entregará de forma mensual a personas que se inscriban en el programa y cumplan ciertos requisitos.



El documento plantea que el monto sea igual al salario básico y se pague a través de medios electrónicos. Los beneficiarios no podrán desmaterializar el dinero, sino solo usarlo en pagos también en mecanismos electrónicos.



El proyecto de ley señala que el financiamiento del programa se alimentará "de la utilización de los instrumentos y mecanismos monetarios previstos en el Código Orgánico Monetario y Financiero, con el aval y apoyo del ente rector de las finanzas públicas, y con la participación del Sistema de la Economía Popular y Solidaria de acuerdo a las disposiciones que al efecto consten en la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular".



El proyecto plantea crear una cuenta adyacente al Presupuesto General del Estado para registrar la emisión de las Notas del Tesoro que se emitirán para financiar el Programa de Renta Básica Universal.



Además, se detalla que se permitiría la emisión de Títulos Valor Banco Central (TBC), "con carácter revolvente y desmaterializado, con renovación automática mensual, con la finalidad de cumplir con los objetivos del Programa de Renta Básica Universal".



Según Dávalos, esto no generaría incrementos presupuestarios en el resultado primario.

El exministro de Finanzas, Fausto Ortiz, cuestionó la iniciativa. "Pretender embarcar al Banco Central en creación de dinero electrónico sin respaldo es una gran irresponsabilidad. Hoy y desde hace cinco años las reservas internacionales en el BCE apenas alcanzan a "respaldar" el encaje bancario privado", manifestó en su cuenta de Twitter.