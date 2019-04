El correísmo convoca a una movilización por la salida de Julian Assange de la Embajada de Ecuador en Londres

LEA TAMBIÉN

Diferentes reacciones se generaron tras la salida del fundador de Wikileaks, Julian Assange, de la Embajada de Ecuador en Londres. Los integrantes y asambleístas del movimiento Revolución Ciudadana, simpatizantes del expresidente Rafael Correa, pidieron perdón al mundo por ese hecho.

Lo hicieron durante una rueda de prensa que se realizó la mañana de hoy, 11 de abril del 2019, en la sede de esa agrupación política, ubicada en la avenida 6 de Diciembre y Piedrahita, centro de Quito.



Allí se encontraban Luisa Maldonado, excandidata a la alcaldía de Quito, y Paola Pabón, nueva prefecta de Pichincha. También asambleístas como Franklin Samaniego, Pabel Muñoz, Augusto Espinosa, entre otros políticos.



Ellos convocaron a una movilización nacional el próximo martes 16 de abril del 2019. Su objetivo es denunciar lo que consideran una violación a la soberanía nacional y un atropello a los Derechos Humanos. "Invitamos a los ecuatorianos a salir a las calles para expresar la indignación", manifestó Ricardo Patiño, excanciller del Gobierno de Correa.



Acotó que la salida de Assange es ilegal porque se violó a la Constitución. Citó al artículo 41 de la Carta Magna, el cual señala que se reconocen los derechos de asilo y refugio, de acuerdo con la ley y los instrumentos internacionales de Derechos Humanos.



“Las personas que se encuentren en condición de asilo o refugio gozarán de protección especial que garantice el pleno ejercicio de sus derechos. El Estado respetará y garantizará el principio de no devolución, además de la asistencia humanitaria y jurídica de emergencia”, leyó Patiño en voz alta.



Asimismo, aseguró que Assange tenía la nacionalidad ecuatoriana. A su criterio, el artículo 22 de Convención Americana de los Derechos Humanos también fue irrespetado. Este dice: “Toda persona tiene derecho a buscar y recibir asilo en territorio extranjero en caso de persecución por delitos políticos”.



“En ningún caso un extranjero podrá ser expulsado o devuelto a otro país, sea o no de origen”, acotó el excanciller. “En este país hay leyes y deben respetarse (…) la Ley Orgánica de Movilidad Humana dice claramente que la nulidad de la carta de la naturalización no es una cuestión que la pueda decidir quién le da la gana, ni el Presidente de la República. Para ello se requiere que exista una acción de lesividad”.



Para los miembros del Movimiento Revolución Ciudadana, se debe cumplir un debido proceso y eso jamás ocurrió con la salida de Assange. “Con un escándalo internacional se busca tapar los actos de corrupción denunciados ampliamente por mucha gente y nuestros compañeros de bancada, tienen que ver el famoso de INA papers”.