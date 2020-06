¿Rafael Correa se quedaría sin pensión vitalicia?

LEA TAMBIÉN

El pasado lunes 22 de junio del 2020 se publicó en el Registro Oficial (RO) el texto de la Ley de Apoyo Humanitario, que determina que los mandatarios que fueran cesados, o que fueran sentenciados por corrupción no reciban el beneficio de pensiones vitalicias, por lo que ya se puede aplicar. Así, el expresidente Rafael Correa podría quedarse sin esos ingresos.

“Exceptúase del beneficio establecido en este artículo a los mandatarios que no hubiesen concluido el periodo para el que fueron electos, por haber sido cesados de acuerdo a una de las causales establecidas en la Constitución , o que hayan sido sentenciados por delito de peculado, cohecho, concusión, y enriquecimiento ilícito, delitos contra la vida, de lesa humanidad, contra la fe pública, y/o de agresión o violencia sexual”, dice la reformatoria cuarta aprobada por la Asamblea.



Según el vicepresidente de la Asamblea, Patricio Donoso (Creo), la disposición del texto no puede ser retroactiva, por lo que no aplica para los exmandatarios que cobran este beneficio. Sin embargo, cree que si al expresidente Rafael Correa, quien enfrenta dos juicios penales, llega a tener una sentencia condenatoria en firme, podría perder su pensión vitalicia.



“El expresidente Correa no podría recibir estos beneficios, porque la ley con la que se dispone que dejen de recibir las pensiones vitalicias ya está vigente. Y si la sentencia viene después de promulgada la ley, es válida en este caso. No así con el resto de mandatarios. El principio de retroactividad es un principio universal”.



Para el constitucionalista Jorge Benavides, el tema tiene que dirimirse por el concepto de derechos adquiridos. Cree que, tal como está redactada la reformatoria cuarta de la Ley de Apoyo Humanitario, la supresión de la pensión vitalicia podría incluso ser interpretada como retroactiva.



De ahí que Benavides dice que sería posible que se le quite la pensión a Correa, aunque sea debatible si la sentencia de primera instancia se promulgó antes de la vigencia del esta ley, lo que ocurrió el pasado lunes. Rafael Correa tiene sentencia de primera instancia en el caso sobornos por cohecho.



Según Benavides una de las particularidades de la reforma es que, en adelante, los exmandatarios que cometan cohecho y tengan una condena en firme por ese delito pueden perder su pensión vitalicia. El cohecho sucede cuando un funcionario público recibe algo para hacer o abstenerse de ejecutar sus funciones. Entonces, si un exmandatario cohecha a algún funcionario y obtiene una sentencia por este delito, dejaría de recibir su pensión.



Al momento, aparte de Rafael Correa, quien espera la sentencia en firme por cohecho, se espera la formulación de cargos contra el expresidente Abdalá Bucaram, quien es investigado por supuesta posesión y tráfico ilegal de armas. Si la Fiscalía decidiera cambiar el delito o abrirle otra investigación por el supuesto delito de cohecho, y si llega a una sentencia en firme, solo ahí perdería su pensión vitalicia, más no por lo que actualmente es investigado.



Actualmente, un total de 10 expresidentes y 11 exvicepresidentes reciben la pensión vitalicia. El monto equivale al 75% de la remuneración vigente para estos dignatarios, es decir, a USD 4 226 al mes para cada uno. El Estado destina USD 93 050 al mes, es decir, USD 1,1 millones al año en pensiones vitalicias para exmandatarios.

En la Asamblea hay un debate que ha demorado dos años en la Comisión de los Derechos de los Trabajadores, donde se discuten diez propuestas ciudadanas para revisar o derogar los artículos 135 y 136 de la Ley Orgánica de Servicio Público (Losep), en los que se crean las pensiones vitalicias a los expresidentes y exvicepresidentes de la República.