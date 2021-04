Correa sobre apoyo de Jaime Vargas: 'No nos dio medio voto indígena y probablemente sí nos quitó muchos'

A pesar de la derrota de Andrés Arauz (Unes) en la segunda vuelta de las elecciones generales de Ecuador, el expresidente Rafael Correa considera que captar el 47,64% de los votos válidos “es algo increíble”. Él participó en una entrevista en el programa Un Café con JJ, este martes 13 de marzo del 2021, donde tuvo poca autocrítica, pero presentó sus “hipótesis” para explicar el resultado adverso del balotaje.

Correa cree que la gente de Pichincha “no les perdonó” que se haya puesto a Lenín Moreno como candidato en los comicios del 2017. En esa contienda Moreno ganó la Presidencia frente a Guillermo Lasso, pero meses después rompió con el ala correísta de Alianza País. “Nos pusiste al peor presidente de la historia, mira donde nos tiene, no te vamos esta vez a respaldar, pese a que (Arauz) es un buen candidato, esa es mi hipótesis”.



Una semana antes del balotaje Correa celebraba el apoyo de Jaime Vargas, presidente prorrogado de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), a la candidatura de Unes. El dirigente apoyó a Arauz, pese a que el movimiento indígena resolvió promover el “voto nulo ideológico”. Ahora se apunta a Vargas por el resultado adverso en Quito y en la Sierra de Ecuador.



“Los resultados adversos en Quito pueda ser que sean también como reacción a Jaime Vargas. Yo no lo conozco, fue uno de los dirigentes más violentos en las protestas (de octubre del 2019). Todos tenemos derecho a protestar, nadie tiene derecho a la violencia, y sí se hizo daño a Quito, se incendió la Contraloría, nos echaron la culpa, acuérdense, se hizo daño Quito y puede ser que eso haya resentido a Quito. Lo que es claro es que no nos dio medio voto indígena, y probablemente sí nos quitó mucho voto, sobre todo del norte”, señaló el patriarca de la llamada Revolución Ciudadana.

Correa dijo que en Pichincha y la Sierra Central algunos dirigentes de Pachakutik “son los primeros en potenciar mitos” sobre la persecución a líderes indígenas. “Lastimosamente la dirigencia indígena, que pese a decirse de izquierda, si tú ves en postulados, deberíamos tener unión natural con Pachakutik, pero por cuestiones personales y porque buscan espacios de poder, no sacar adelante al país, son los primeros en potenciar mitos, como la persecución de Correa a los indígenas”.



Como ‘mea culpa’ Correa reconoció que hubo muchos errores y desorden en la campaña de Arauz, pero cree que, si él hubiese estado en Ecuador, el resultado hubiese sido distinto. “Faltaba el liderazgo histórico, esa unidad, esa persona que consolide, que convoque, además del candidato que tiene que estar en el terreno”.



Según los resultados del Consejo Nacional Electoral (CNE), el presidente electo, Guillermo Lasso, alcanzó el 52,36% de votos válidos. Prevaleció en votación en 17 de las 24 provincias. Particularmente, en toda la Sierra, en cinco de las seis provincias amazónicas y en las Galápagos.

Arauz, en cambio, captó más votos en las seis provincias de la Costa y en Sucumbíos, al norte de la Amazonía. Correa mencionó que no es el resultado que esperaban, que están muy tristes, pero que respetan la voluntad del pueblo ecuatoriano. También le deseó éxitos a Guillermo Lasso en su administración, que se iniciará el próximo 24 de mayo. “Porque su éxito es el éxito del país”.