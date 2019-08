Rafael Correa es llamado a declarar por el caso Froilán Jiménez

Reabren caso Froilán Jiménez, heroico policía caído el 30S, y sospechosamente vuelve de nuevo a Fiscalía.

Seguramente me acusarán de haber ordenado disparar contra mí mismo.

Triste ver cómo juegan hasta con las más duras tragedias.

Caso No. 27. No aprenden de la lección argentina