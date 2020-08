Rafael Correa, Abdalá Bucaram, Pablo Romero y Virgilio Hernández son precandidatos a pesar de sus procesos judiciales

LEA TAMBIÉN

Para las elecciones generales del 2021 se consideraron los nombres de al menos cuatro figuras que enfrentan algún tipo de proceso penal. Los cuatro tienen medidas cautelares y uno de ellos cumple una orden de prisión.

Tras la finalización de las elecciones primarias, se informó la precandidatura de Rafael Correa para la Vicepresidencia de la República; Abdalá Bucaram para la Asamblea Nacional; Virgilio Hernández para el Parlamento Andino; y, Pablo Romero para asambleísta nacional.

Atamaint explicó que es un trámite “indelegable”. Sin embargo, no todos los movimientos actuaron bajo esa disposición reglamentaria.



Correa tiene orden de prisión y está prófugo en Bélgica; Bucaram cumple arresto domiciliario y tiene grillete electrónico; Romero está recluido. Hernández, en cambio, enfrenta un proceso por rebelión en libertad, tiene grillete electrónico y está prohibido salir del país.



Rafael Correa, precandidato a la Vicepresidencia por Centro Democrático

El exvicepresidente acompañará a Andrés Arauz en la nómina presidencial. No obstante, Correa debe superar al menos dos impedimentos legales.

Actualmente enfrenta una orden de prisión preventiva por el secuestro del activista político Fernando Balda y una sentencia condenatoria de ocho años por cohecho en el caso Sobornos, que está actualmente en casación.



Ese escenario complica que Correa firme el acta de aceptación de la postulación en Quito. Y ese es un primer obstáculo reconocido por el propio exmandatario, pues el reglamento electoral establece que la aceptación de precandidaturas para Presidente y Vicepresidente debe ser personal e indelegable en la Dirección de Organizaciones Políticas del CNE, en el norte de Quito.



La estrategia de la coalición Unión por la Esperanza, de la que forma parte el correísmo, será presentar un poder, apelando al Código Civil, para que el CNE acepte como válida la proclamación de Correa, quien reside en Bélgica desde el 2017. No obstante, la presidenta del CNE, Diana Atamaint, ha rechazado esa posibilidad.

Los inconvenientes para Correa también se generan en otro frente: el judicial. Ya está integrado el Tribunal que resolverá el recurso de casación dentro del caso Sobornos. Si se ratifica el fallo de las dos instancias previas, la sentencia condenatoria quedaría en firme y Correa estaría inhabilitado para participar.





Pablo Romero ocupa el casillero 12 en la lista nacional del Correísmo

La Corte Nacional de Justicia condenó a Pablo Romero a nueve años de cárcel por el secuestro del activista Fernando Balda. La decisión se tomó el pasado 14 de agosto. La Fiscalía aseguró que el secuestro se perpetró en Bogotá y que se utilizaron fondos públicos de la cuenta de gastos especiales de la extinta Secretaría de Inteligencia.



También dijo que el delito fue coordinado por Romero desde Ecuador y ordenado por el expresidente Rafael Correa, quien también está procesado en esta causa, pero no puede ser juzgado hasta que regrese al país. La defensa de Romero dice que su cliente es inocente.



En este caso, los exagentes Raúl Chicaiza y Diana Falcón ya fueron sentenciados a un año y nueve meses de cárcel, en marzo del año pasado.





Virgilio Hernández, segundo en la lista para el Parlamento Andino por el correísmo





El exlegislador Virgilio Hernández junto a Paola Pabón, prefecta de Pichincha, y a Christian González, activista político del correísmo, es acusado por la Fiscalía de supuesta rebelión durante las protestas de octubre del 2019.



Según la entidad, los tres sospechosos "habrían realizado actos que promovieron y ayudaron a generar violencia durante los once días de protestas".



Sin embargo, Hernández ha rechazado las acusaciones y sostiene que la Fiscalía no tiene pruebas de cuatro acusaciones en su contra, entre las una conspiración internacional.



Abdalá Bucaram, de precandidato presidencial a legislador por FE





La Sala Especializada de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, negó este 24 de agosto la acción de hábeas corpus interpuesta por la defensa del expresidente Abdalá Bucaram, quien es procesado por el delito de delincuencia organizada, por lo que continuará con prisión domiciliaria.



Desde el 13 de agosto pasado, luego de más de dos meses de seguimientos, vigilancias e investigaciones, a Bucaram y a los agentes de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) de Quito se les inició una instrucción fiscal de 90 días por el delito de delincuencia organizada.



Una de estas actividades para las que se habría conformado este grupo fue la obtención de beneficios económicos, varios de ellos en el contexto de la comercialización de pruebas para covid-19 y de mascarillas, en medio de la emergencia sanitaria.



El exmandatario mantiene abiertos otros dos procesos penales. Uno por tráfico ilícito de armas y municiones, en el que tiene un llamado a juicio, y otro por tráfico de bienes patrimoniales, en el que se le inició una instrucción fiscal el 5 de agosto pasado.