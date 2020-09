Correa y Bucaram no han podido aceptar sus precandidaturas para el 2021 por sus procesos judiciales

LEA TAMBIÉN

Los procesos judiciales en contra del expresidente de la República, Abdalá Bucaram Ortiz, complicaron sus aspiraciones electorales.

Hasta las 16:00 de este miércoles 2 de septiembre del 2020 la carta más visible de Fuerza Ecuador (FE) no acudía a la Dirección de Organizaciones Políticas del Consejo Nacional Electoral (CNE) para aceptar su precandidatura a la Asamblea Nacional.



Bucaram es procesado por supuesto tráfico de armas, tráfico de bienes patrimoniales y delincuencia organizada. Actualmente cumple arresto domiciliario y porta un brazalete electrónico.



El trámite de aceptación lo debía cumplir en Quito, pero debido a su arresto domiciliario no ha podido realizar el trámite. El binomio de Fuerza Ecuador, encabezado por Miguel Salem, tampoco ha aceptado su precandidatura. Este miércoles concluye el plazo para realizar esa diligencia.



El expresidente Rafael Correa, sentenciado a ocho años de prisión por cohecho en el caso Sobornos, tampoco pudo aceptar su precandidatura a la Presidencia por el movimiento Centro Democrático. Pese a que su compañero de fórmula, Andrés Arauz, insiste en que sí se aceptó su nominación, en el CNE no consta la proclamación de Correa, ya que el trámite es presencial e indelegable.



Correa intentó aceptar su designación mediante un poder notarizado entregado por su hermana Pierina, una firma electrónica y una videoconferencia. Sin embargo, el delegado del CNE no entregó el acta de proclamación y les indicó que toda la documentación que llevaron los adherentes de la Revolución Ciudadana debía ser ingresada a través de Secretaría.



Correa, además, tiene una orden de prisión por el plagio de Fernando Balda, quién también buscará llegar a la Asamblea Nacional por el movimiento Libertad es Pueblo.



El líder de la llamada Revolución Ciudadana, además, afronta al menos una decena de investigaciones por peculado, otras nueve por tráfico de influencias y dos por traición a la Patria.



Este jueves, 3 de septiembre, se instalará el Tribunal de Casación del caso Sobornos. Si se ratifica el fallo de las dos instancias previas, la sentencia contra Correa quedaría en firme y estaría inhabilitado para participar.



Otros candidatos procesados



Virgilio Hernández, procesado por supuesta rebelión, aceptó la precandidatura para el Parlamento Andino por Centro Democrático. El exlegislador porta un brazalete electrónico por ese proceso.



Ese mismo movimiento nominó a Pablo Romero, exjefe de inteligencia del correísmo, para la Asamblea. Sin embargo, el aspirante no ha podido aceptar su precandidatura, ya que se encuentra en prisión, dentro del mismo caso del plagio a Balda.



Entre el 18 de septiembre y el 7 de octubre se realizará la inscripción de candidatos en el CNE. Un requisito para esa fase será que los aspirantes hayan sido designados en elecciones primarias y que hayan aceptado personalmente sus precandidaturas.