¿Rafael Correa se beneficiaría de un cambio en reglamentos del CNE?

El Departamento de Comunicación del Consejo Nacional Electoral (CNE) difundió un comunicado en el que aclara que no ha cambiado el Código de la Democracia, en donde se dice que los directores de los partidos pueden inscribir candidaturas. La polémica surge porque el actual reglamento señala que solo los candidatos deben presentarse personalmente a inscribir su postulación.

El comunicado fue difundido este miércoles 4 de marzo del 2020, y dice: “El Consejo Nacional Electoral no puede modificar la ley; y su reglamentación no será, en ningún caso contraria a la Ley aprobada por la Asamblea Nacional”. Es decir, explica que el nuevo reglamento deberá ser concordante.



Así lo afirmó también el consejero electoral, José Cabrera, a la cadena Ecuavisa. “No es cuestión que el CNE haya redactado este texto, este salió de la Asamblea Nacional, y nosotros tenemos que respetar”.



Esto dice el artículo 100 del Código de la Democracia:



“Art. 100.- La presentación de candidaturas para Presidenta o Presidente y Vicepresidenta o Vicepresidente de la República, Asambleístas Nacionales y Representantes al Parlamento Andino, se realizará ante el Consejo Nacional Electoral por parte de quien ejerza la dirección nacional del partido político que auspicie la candidatura, o quien estatutariamente le subrogue”.



Mientras que el artículo 9 del Reglamento de Democracia Interna de las Organizaciones Políticas manifiesta:



La organización política realizará la proclamación de candidaturas, y la o el candidato deberá aceptar su nominación ante una delegada o delegado de la Coordinación Nacional Técnica de Procesos de Participación Política del Consejo Nacional Electoral, en unidad de acto. La aceptación de la candidatura es un acto público, expreso indelegable y personalísimo.



Actualmente, el expresidente Rafael Correa, enfrenta dos juicios en los que se ha determinado su prisión preventiva (supuesto secuestro a Fernando Balda y el caso Sobornos), pero no tiene una sentencia ejecutoriada, por lo que en teoría podría aspirar una candidatura para la Vicepresidencia o para la Legislatura, pues solo las personas con sentencia en firme no pueden participar en elecciones.



Si se aplica el Reglamento, no podría acceder a inscribir la candidatura, pero si se aplica el Código de la Democracia, el director del partido que lo auspicie podría inscribirlo.



Así, si el CNE, en el paquete de reformas a 49 reglamentos, decide que el Reglamento de Democracia Interna de las Organizaciones Políticas sea concordante con el Código de la Democracia, Correa podría inscribir su candidatura si decide retornar al país, mientras esté en prisión preventiva o, incluso, en su exilio, en Bélgica.