El coronavirus quizá 'nunca desaparecerá', dice la OMS

El nuevo coronavirus quizá nunca desparecerá y la población tendrá que vivir con él, advirtió este miércoles 13 de mayo del 2020 la Organización Mundial de la Salud (OMS), mientras algunos países empiezan a suavizar gradualmente las restricciones impuestas para frenar su propagación.

El nuevo coronavirus, que surgió en la ciudad china de Wuhan a finales del pasado año, infectó ya a más de 4,2 millones de personas y se ha cobrado la vida de casi 300 000.



“Tenemos un nuevo virus que ha llegado a la población humana por primera vez y por tanto es muy difícil predecir cuándo lo venceremos”, dijo Michael Ryan, el director de emergencias de la OMS.



“Quizá este virus se convierta en otro virus endémico en nuestras comunidades y tal vez nunca desparezca”, dijo en una conferencia telemática desde Ginebra.



El virus del sida, el “HIV no ha desaparecido, pero lo hemos asumido”, recordó.



La OMS advirtió de que no hay garantías de que el fin del confinamiento, que afectó a la mitad de la humanidad, no genere una segunda oleada de infecciones.

“Muchos países desearían acabar con las diferentes medidas” de confinamiento, dijo el director de la máxima autoridad de salud mundial, Tedros Adhanom Ghebreyesus.



“Pero nuestra recomendación es que los países mantengan todavía la alerta al máximo nivel posible”, agregó.



Según Ryan, todavía queda un “largo, largo camino por recorrer” hasta volver a la normalidad.



Se piensa que “los confinamientos funcionan perfectamente y que el desconfinamiento será genial. Pero están plagados de peligros”, advirtió el virólogo irlandés.



Ryan también condenó las agresiones a personal sanitario que trabaja con la covid-19, e informó de que en abril se reportaron más de 35 incidentes “muy serios ” de este tipo en 11 países.



“Covid-19 está sacando lo mejor de nosotros, pero también algo de lo peor”, dijo.



“La gente se siente facultada para liberar sus frustraciones contra personas que simplemente están tratando de ayudar, pero ”no los debemos permitir".



Asimismo, insistió en que la humanidad "tiene una enorme oportunidad" de encontrar una vacuna y hacerla accesible a todo el mundo.