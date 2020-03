Turista canadiense es el segundo caso de coronavirus en R. Dominicana

LEA TAMBIÉN

Las autoridades de Salud Pública de República Dominicana informaron este jueves 5 de marzo de 2020 que una ciudadana canadiense dio positivo al coronarvirus, el segundo caso que se presenta en el país caribeño.

La mujer, de 70 años, llegó el 22 de febrero pasado por la provincia de La Romana y fue ingresada hoy en el hospital militar Ramón de Lara de la Base Aérea de San Isidro, Santo Domingo Este.



"La señora canadiense llegó acompañada de su esposo, quien se encuentra asintomático, y ambos estaban hospedados en un hotel de Bahayibe (este)", dijo el ministro de Salud Pública, Rafael Sánchez Cárdenas, en rueda de prensa.



Este caso se une al del ciudadano italiano de 62 años quien se encuentra internado en ese mismo hospital y quien fue ingresado el 29 de febrero.



El ministro afirmó que la canadiense empezó a presentar síntomas de la enfermedad el 28 de febrero pasado.



"Reiteramos que el coronavirus no está circulando en el país, este segundo caso es importado, igual que el primero, que fue el caso del italiano, por lo cual no hay razón para crear pánico alrededor de esta situación", dijo Sánchez Cárdenas.



Aseguró que el hotel donde se hospedaba la canadiense no es el mismo, en Bayahibe, en el cual estuvo alojado el italiano.



El funcionario dijo que con este nuevo caso las autoridades han tomado las medidas correspondientes, como revisar la lista de viaje del vuelo en el cual ingresó al país la mujer, así como quiénes la atendieron en migración y con quiénes se relacionó en el hotel.



Horas antes de este anuncio, Sánchez Cárdenas informó que cuatro italianos, miembros de una misma familia ingresados el miércoles en el hospital Ramón de Lara con síntomas gripales, dieron negativo al coronavirus.



Los cuatro pacientes fueron diagnosticados con influenza, virus que circula actualmente en el país, según el funcionario.



Cuarenta personas que tuvieron contacto con este extranjero se encuentran bajo vigilancia epidemiológica por este motivo, pero solo una de ellas, según el funcionario, presenta síntomas compatibles con la enfermedad, mientras el resto están "asintomáticos".



Los síntomas del coronavirus son en muchos casos parecidos a los de un resfriado, pero pueden venir acompañados de fiebre y fatiga, tos seca y disnea (dificultad para respirar).