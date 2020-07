El coronavirus provoca una recesión histórica en Francia

LEA TAMBIÉN

Francia sufrió en el segundo trimestre del 2020 la peor caída de su actividad económica al menos desde 1949, con un desplome de su Producto Interno Bruto (PIB) del 13,8%, por encima de la media europea y de Italia.

Desde que se mide la actividad económica francesa de forma trimestral, jamás el Instituto Nacional de Estadísticas (Insee) había registrado semejante caída.



La mayor baja trimestral del PIB en Francia antes de la crisis del covid-19 se produjo en el segundo trimestre de 1968, durante la huelga general de mayo, a lo que siguió una fuerte alza del +8% en el verano boreal.



La caída del PIB en el segundo trimestre es, no obstante, menor de lo que esperaba la mayor parte de los analistas y el propio Insee, que apostaba por -17% en junio.



La cifra de 13,8% es “menos severa de lo previsto”, afirmó a la prensa el ministro de Economía, Bruno Le Maire, lo que demuestra que “no somos impotentes ante la crisis”.



Le Maire va a presentar un plan de reactivación el 25 de agosto, que se agregará a las medidas de apoyo a la economía ya implementadas.



Pero el desplome de la actividad sigue siendo más importante en Francia que en la mayoría de los países europeos: en Italia, pese a haber sido especialmente golpeada por la epidemia de covid-19, la caída fue del 12,4%, en el conjunto de la zona euro el PIB retrocedió 12,1%, y en Alemania cayó 10,1%.



Un largo confinamiento



El período de confinamiento en Francia fue muy largo en el segundo trimestre, de mediados de marzo hasta el 11 de mayo.



En concreto, el consumo de las familias, principal componente del crecimiento, retrocedió 11%, la producción de bienes y servicios cayó 14,2%, y la industria manufacturera se desplomó un 16,8%.



Las inversiones se hundieron 17,8%, las exportaciones un 25,5%, mientras que las importaciones cayeron 17,3% en ese trimestre.



De forma general, “la evolución negativa del PIB en el primer semestre (la caída en el primer trimestre había sido de 5,9%, ndlr) de 2020 está vinculada al parón de las actividades 'no esenciales' en el contexto del confinamiento implementado”, explicó el instituto.



“Vamos a hacer todo lo posible para mejorar los -11% previstos por el gobierno para el conjunto del año”, prometió Le Maire.



El gobierno es más pesimista que el Insee, que prevé una recesión de 9% para 2020.



Luego, la recuperación en el verano boreal debe ser tan radical como lo fue la caída en el segundo trimestre: el Insee prevé un alza del PIB de 19% para el tercer trimestre, el banco Natixis de 16% y el Banco de Francia de 14%.



Moral, un poco por los suelos



Pero la confianza de los hogares, que había empezado a recuperarse en junio tras el fin del confinamiento, volvió a caer en julio.



Y vuelve a crecer por tercer mes consecutivo el porcentaje de los franceses que consideran oportuno ahorrar, pese a que se considera decisiva para la recuperación la movilización de los 100 000 millones de euros (USD 117 000 millones) de ahorro suplementario generado en el país debido a la pandemia.



En todo caso “no volveremos a niveles de PIB previos a la covid-19 antes del tercer trimestre de 2022, y no al final de 2021 como se creyó inicialmente, ya que el comercio internacional sigue estancado”, afirmó a la AFP Selin Ozyurt, economista de la aseguradora Euler Hermes.