El coronavirus deja más de 1 100 muertos en China, pero disminuye el ritmo de nuevos contagios

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El número de muertes por la epidemia de coronavirus en China aumentó a más de 1 100 el miércoles 12 de febrero de 2020, pero el balance de nuevos casos de contagio disminuyó por segundo día consecutivo, lo que el presidente chino Xi Jinping consideró una “evolución positiva”.

El país no debe, sin embargo, “bajar” la guardia en esta “gran guerra”, subrayó Xi Jiping, durante una reunión de la dirección del Partido Comunista, informó la televisión público CCTV.



En Ginebra, Michael Ryan, jefe del departamento de emergencias sanitarias de la OMS, declaró horas después que pensaba “que es demasiado pronto para tratar de predecir el (...) fin de esta epidemia”.



Por su parte, el director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, apuntó que “el” número de nuevos casos informados en China se ha estabilizado durante la última semana, pero que "debe ser interpretado con extrema prudencia" y advirtió que "esta epidemia puede ir en cualquier dirección".



Según las autoridades, 1 113 personas ya murieron y 44 653 han sido contagiados en China continental (sin Hong Kong ni Macao). Esos decesos representan el 99,9% de los registrados en el mundo por la epidemia de COVID-19.



La mayoría de las muertes y casos se registran en la central provincia de Hubei, en cuya capital Wuhan apareció en diciembre el nuevo coronavirus. En la región, 56 millones de personas fueron puestas en aislamiento.



Una señal alentadora, no obstante, es que el número de nuevos casos ha disminuido en Hubei durante dos días consecutivos, y también fuera de esa provincia en la última semana, según la Comisión Nacional de Salud de China.

​

"Gracias a un arduo trabajo, la epidemia tiene evolución positiva y la labor de control y prevención ha dado resultados. No ha sido fácil", señaló el presidente chino.



Zhong Nanshan, un renombrado científico de la Comisión de Salud, estima que la epidemia debería alcanzar el pico "a mediados o finales de febrero".



Aumentan contagios en el crucero



Fuera de China continental, el virus mató hasta ahora a dos personas, una en Filipinas y otra en Hong Kong, pero más de 400 casos de contaminación fueron confirmados en 30 países y territorios.



El mayor grupo de casos fuera de China está el crucero Diamond Princess, en cuarentena frente a la costa de Japón.



Exámenes de laboratorio confirmaron 39 nuevos contagios entre las personas a bordo, lo que eleva a 174 el total de contaminados.



El nuevo coronavirus generó alarma en la Unión Europea, cuyos ministros de Salud debían reunirse el jueves en Bruselas para tratar el tema.