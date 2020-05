El coronavirus pone a 4 millones de niñas en riesgo del matrimonio infantil

LEA TAMBIÉN

Cuatro millones de niñas corren el riesgo de contraer matrimonio infantil en los próximos dos años debido al nuevo coronavirus, dijo una organización mundial de beneficencia, mientras activistas advierten que la crisis podría deshacer décadas de trabajo para poner fin a esta práctica.

La profundización de la pobreza por la crisis de salud probablemente lleve a muchas familias a casar a sus hijas de forma anticipada, dijo World Vision.



"Cuando hay una crisis, como un conflicto, un desastre o una pandemia, aumentan las tasas de matrimonio infantil", señaló a la Fundación Thomson Reuters la experta en matrimonio infantil de la organización Erica Hall. "Si no comenzamos a pensar ahora en cómo prevenirlo, será demasiado tarde".



Activistas dijeron que los riesgos se exacerban por el hecho de que las escuelas están cerradas y que las organizaciones que trabajan para combatir el matrimonio infantil enfrentan más dificultades para operar durante este periodo.



La pandemia también está dificultando el acceso de las niñas a los servicios de salud reproductiva, lo que podría provocar un aumento de los embarazos adolescentes y una mayor presión para casarse.



Se estima que 12 millones de niñas se casan cada año en todo el mundo, antes de los 18 años.



Un informe de la ONU divulgado en abril del 2020 predijo que la pandemia podría ocasionar 13 millones de matrimonios infantiles adicionales durante la próxima década.



En Girls Not Brides, una asociación global de 1 400 organizaciones que trabajan para terminar con el matrimonio infantil, dijeron estar extremadamente preocupados.



"Es probable que veamos un gran número de matrimonios infantiles", sostuvo Faith Mwangi-Powell, directora ejecutiva de Girls Not Brides. "Esto es algo que escuché de India, de África, de América Latina. Algunos dicen que esto podría deshacer décadas de trabajo que hemos hecho para reducir el matrimonio infantil".



También sostuvo que el cierre de escuelas es una preocupación particular.



"Las escuelas protegen a las niñas. Cuando las escuelas cierran, los riesgos (del matrimonio) aumentan mucho", según Mwangi-Powell. "Incluso después del covid-19, es probable que muchas niñas no vuelvan a la escuela, lo que da mucho miedo. Tenemos que asegurarnos de que lo hagan".