Ministra de Educación pide que no se sature de tareas a los estudiantes durante la emergencia sanitaria

Monserrat Creamer, ministra de Educación de Ecuador, pidió que los estudiantes no sean saturados con tareas durante la cuarentena que vive el país para evitar la expansión del nuevo coronavirus. Este anuncio lo hizo la mañana de este 28 de marzo del 2020 durante una rueda de prensa virtual.

En los planteles públicos, los chicos cumplen con las tareas, que no son calificadas en este momento. Luego, cuando regresen, los docentes lo harán y seguirán con el currículo.



En algunos particulares la situación es diferente. Ellos, con la garantía de las autoridades institucionales y docentes, pueden conectarse a sus plataformas y seguir con el cronograma habitual. No obstante, las disposiciones de enviar pocas tareas se deben acatar tanto en lo público como en lo privado. “La idea es que la familia se relaje e interactúe”.



Si no se está cumpliendo con estas disposiciones, la Ministra de Educación solicitó a padres y madres de familia que se contactaran con la Cartera para hacer las recomendaciones necesarias al plantel educativo. “No se requieren materiales y tampoco se ha pedido que se impriman las guías”.



Las actividades deben ser lúdicas y no deben contener una complejidad mayor. No se trata de sobrecargar al alumno. El objetivo es saber qué se entiende y qué no. “No se trata de mandarles la mayor cantidad de deberes, porque con ello empujamos a que sean las familias las que las hagan”, recalcó.

Un millón de visitas registra la plataforma educativa del Ministerio



A dos semanas de la suspensión de la jornada educativa por la emergencia sanitaria del covid-19, Monserrat Creamer hizo un balance sobre la implementación de la plataforma virtual escolar.



Esta se habilitó para que los estudiantes siguieran con su proceso escolar, mientras dure la medida. Hasta el momento -mencionó- la página alcanzó un millón de visitas y un uso regular de 200 000 internautas.

Creamer mencionó que desde el lunes 23 de marzo se complementó con programas de una hora en 160 canales y cerca de 1 000 radios. En estos espacios se difunden contenidos educativos en las diferentes franjas horarios. En Educatv también se realiza una actividad similar.



En las zonas más aisladas de la Sierra, Costa y Amazonía se apoya para que se impriman guías educativas para los estudiantes. “La idea es avanzar con estas actividades y luego retomar con el currículo”.



Creamer fue enfática al expresar que no hay peligro de perder el año.



Despido de docentes



Durante la rueda de prensa virtual la Ministra también aclaró el tema del despido de docenteno. “No hay despidos bajo ningún punto de vista”, aseguró. Recordó que semanas atrás se entregaron 11 900 nombramientos definitivos.



La mayor parte de ellos estaba con contrato. Para un grupo, que no ganó, se abrió una plataforma llamada Educa Empleo para alcanzar nuevas plazas. En total participaron 3 000 profesionales. Hay otros que sí se desvincularán, pero es porque sus contratos eran provisionales. Estos terminarán el próximo 15 de abril. “Invitamos para que sigan buscando una oportunidad”, por medio de la plataforma indicada.