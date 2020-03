¿Qué medidas sanitarias y planes de ayuda lanzaron los países de América Latina ante el coronavirus?

LEA TAMBIÉN

Los países latinoamericanos endurecen en los últimos días las medidas para frenar la pandemia de la nueva cepa de coronavirus (covid-19), mientras activan en paralelo planes de ayuda económica.

La región suma más de 6 000 casos del nuevo coronavirus y 112 muertos, según un conteo de la AFP a partir de cifras oficiales, de este 24 de marzo del 2020.



A continuación, las principales medidas por país.

Argentina



Confinamiento obligatorio nacional hasta el 31 de marzo. Fronteras cerradas para extranjeros no residentes.



Aumento en los subsidios a familias pobres, jubilados y desocupados. Ayuda financiera por unos USD 5 300 millones a pequeñas y medianas empresas.



Bolivia



Cuarentena total por 14 días desde el 22 de marzo. Solo pueden transitar vehículos autorizados por la policía que trasladen trabajadores de fábricas o sirvan a personal sanitario, y periodistas. Cierre de fronteras. Aplazamiento indefinido de las elecciones generales del 3 de mayo.



Brasil



Cierre de fronteras terrestres. Prohibición de acceso a ciudadanos de gran parte de Europa y Asia. Cuarentena en Sao Paulo con cierre de restaurantes, comercios y otros servicios, exceptuando salud, seguridad, bancos, supermercados, panaderías y transporte público. En Río, prohibición de acudir a las playas. Varios estados suspendieron clases y eventos públicos, ordenaron el cierre de comercios y redujeron la capacidad de los transportes. Presos del estado de Sao Paulo confeccionarán 320 000 máscaras descartables de protección contra el coronavirus.



Plan de ayuda económica por unos USD 30 000 millones en los próximos tres meses, principalmente para los sectores más pobres.



Chile



Toque de queda nocturno. Cierre de fronteras marítimas, terrestres y aéreas a las personas. Cordón sanitario en lugares remotos: Puerto Williams entrará en cuarenta total; aeropuertos y puertos cerrados en las islas de Chiloé, Juan Fernández (Robinson Crusoe) e Isla de Pascua. Aplazamiento del plebiscito sobre la reforma constitucional, de abril a octubre. Suspensión del fútbol chileno de forma indefinida.



Programa de ayuda económica de USD 11 000 millones.



Colombia



Aislamiento obligatorio hasta el 13 de abril. Prohibición de vuelos internacionales de pasajeros. Cierre de las fronteras terrestres, marítimas y fluviales.



Programa de ayuda a la economía por USD 15 000 millones.



Costa Rica



Cierre de fronteras terrestres, aéreas y marítimas. Prohibición de entrada de extranjeros. Suspensión de clases, conciertos y acceso a parques nacionales. Cierre de bares, discotecas y casinos.



Cuba



Cierre de fronteras para no residentes desde el martes. Salida progresiva de turistas, a los que aisló en hoteles. Confinamiento por 14 días de quienes ingresen al país. Teletrabajo donde sea posible. Suspensión de actividades públicas. Las clases continúan.



Exoneración de impuestos al sector privado que no pueda funcionar.



Ecuador



Toque de queda nacional de 15 horas. Cierre de fronteras (menos para comercio), suspensión de vuelos. Restricción vehicular y confinamiento obligatorio. Suspensión de clases y del trabajo presencial.



Se acoge al período de gracia otorgado por el FMI, al que pidió asistencia. Ayudas de unos USD 60 por dos meses para 400 000 familias de comerciantes ambulantes y agricultores, y préstamos de hasta USD 2 500 con plazo de gracia y bajo interés.



El Salvador



Cuarentena obligatoria por 30 días. Restricción de la libre movilización. Cierre de aeropuertos, puertos y fronteras terrestres a personas.



Suspensión temporal del pago de servicios como agua, electricidad, teléfono, internet y tarjetas de crédito.



Guatemala



Toque de queda de 16:00 a 04:00. Paralización por una semana de la producción industrial “no esencial”. Cierre de fronteras a extranjeros. Prohibición del transporte público y llamados al teletrabajo.



Solicitud de ampliación presupuestaria por USD 915 millones para reactivar la economía.



Honduras



Toque de queda nacional. Plan para suministrar desde el miércoles alimentos básicos por 30 días a las familias más pobres.



México



Cierre de la frontera con Estados Unidos. Cierre de museos, teatros, cines y zonas arqueológicas. Suspensión de clases durante un mes. Y desde este martes, distanciamiento social, protección a ancianos y enfermos crónicos.



Nicaragua



La empresa privada llama a no salir y la Iglesia católica evalúa cerrar sus templos por temor a que haya más contagios de los que informa el gobierno, que computa 2 casos confirmados.



Panamá



Cuarentena total obligatoria hasta nuevo aviso, con excepción de dos horas en el día para compra de alimentos y medicinas. Toque de queda nocturno. Cierre de fronteras aéreas, marítimas y terrestres. Prohibición de entrada de extranjeros. Suspensión de clases. Prohibición de eventos masivos.



Paraguay



Cierre de fronteras y aeropuertos hasta el domingo 29 de marzo para reducir el impacto de la pandemia covid-19, que ya cobró su segunda víctima fatal en el país.



Perú



Toque de queda nocturno y restricción de tránsito vehicular durante el día. Militares controlan ciudades. Aislamiento domiciliario obligatorio. Cierre de fronteras a personas. Cierre de comercios salvo alimentos, farmacias y bancos. Confinamiento de 14 días en hoteles a peruanos que vuelvan en vuelos humanitarios.



Bono de unos USD 110 para 13 millones de pobres.



República Dominicana



Toque de queda nocturno, con excepción de personal sanitario y empleados de sector eléctrico, seguridad y prensa. Cese de actividades comerciales, salvo mercados y farmacias. Cierre de fronteras y suspensión de vuelos. Prohibición de circulación de autobuses interurbanos.



Uruguay



Cierre total de fronteras a ciudadanos extranjeros, con excepción de los residentes, nacionales del Mercosur en tránsito hacia su país de origen o beneficiarios de un corredor sanitario establecido para evacuar a pasajeros de cruceros por vía aérea.



Cuarentena obligatoria de 14 días para personas llegadas de países considerados de riesgo.



Suspendida la salida del país con fines turísticos. Suspensión de clases. Suspensión de espectáculos, misas, cines, velorios y bodas con invitados. Patrullajes policiales para desanimar aglomeraciones en espacios públicos.

Aplazamiento de pagos de tributos. Paquete económico de unos USD 22 millones de asistencia social.



Venezuela



Declaración de cuarentena nacional y suspensión de actividades laborales, distribución de alimentos, salud, servicios básicos, comunicaciones y seguridad. Uso obligatorio de tapabocas en mercados, farmacias y hospitales. Suspensión de clases. Suspensión de vuelos, excepto de carga.



Por seis meses: pago de sueldos a empleados de pequeñas y medianas empresas, y suspensión de pagos por alquileres de comercios y viviendas principales. Exoneración de pagos por créditos.