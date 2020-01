Tres japoneses evacuados de Wuhan están infectados con nuevo coronavirus

LEA TAMBIÉN

Tres de los 206 ciudadanos japoneses que fueron evacuados el miércoles 29 de enero del 2020 de la ciudad china de Wuhan están infectados con el nuevo coronavirus surgido en esa ciudad del centro de China, anunció el jueves el ministro japonés de Salud.

Estos resultados positivos se suman a los otros ocho casos ya registrados previamente. Las autoridades aún no completaron los exámenes a otros 210 japoneses que fueron evacuados de China en la mañana del jueves 30 de enero del 2020 (29 de enero en Ecuador).



“Una de las tres personas que dieron resultado positivo ya ha desarrollado los síntomas, pero no las otras dos”, dijo el ministro Katsunobu Kato al hablar en una reunión con parlamentarios.



Por su parte, el primer ministro Shinzo Abe señaló que las tres personas contaminadas recibirán tratamiento en un hospital de Tokio que fue preparado especialmente para recibir estos casos.



Del total de 11 casos ya reportados en Japón, con seguridad dos de ellos fueron contaminados en territorio japonés: se trata de un chófer japonés que transportó turistas de Wuhan y la guía japonesa que los acompañaba.



“Con esta contaminación de persona a persona en Japón (y no en China), hemos alcanzado una nueva fase”, admitió el ministro Kato.