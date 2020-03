El coronavirus vuelve a hundir las bolsas

LEA TAMBIÉN

Las bolsas europeas y asiáticas volvían a hundirse este lunes 23 de marzo del 2020 por la incertidumbre sobre el plan económico de Estados Unidos para hacer frente al coronavirus y por las advertencias de resultados negativos de grandes compañías.

En Hong Kong, el índice Hang Seng perdió 4,4% mientras en Sídney la bolsa cayó 5,6% y en Wellington un 7,6%, respondiendo a la decisión de Nueva Zelanda de decretar el confinamiento general.



En Singapur la bolsa cedía 7,5% y Seúl perdía 5,5%.



En Shangái se registraron pérdidas del 3,11% y en China la bolsa de Shenzhen retrocedió un 4,26%.



La bolsa de Tokio fue una excepción y cerró en verde gracias a la debilidad del yen y a SoftBank Group, que anunció un ambicioso plan para ceder activos y comprar acciones.



En Europa las bolsas estaban en rojo en la apertura tras cierto optimismo a finales de la semana pasada. París perdía 4,44%, Fráncfort 4,40% y Londres 4,79%.



Entretanto en Madrid el Ibex-35 perdía casi un 2,5% y el FTSE MIB de la bolsa de Milán un 3,3% en los primeros intercambios del lunes.



Las bolsas se vieron afectadas por el fracaso el domingo 22 de marzo del Congreso estadounidenses para aprobar un plan para movilizar unos dos billones de dólares para apoyar a la economía frente a la pandemia de coronavirus.



A pesar de intensas negociaciones, la Casa Blanca, los republicanos y los demócratas del Congreso no lograron llegar el domingo a un acuerdo en la primera votación.



Tras ese fracaso el precio del petróleo también cayó. El barril de Brent perdió un 2,2% hasta USD 26,38, mientras el WTI ganaba 1,4%, hasta USD 22,95 a 06:30 GMT.



Un signo de la volatilidad del mercado del crudo, que no solamente está afectado por la pandemia de coronavirus, sino también por la guerra de precios entre los principales productores.



El mercado de la deuda se estabilizó por su parte con movimientos limitados, tanto en Europa como en Estados Unidos.



“Estas caídas rápidas y sin precedentes ilustran la velocidad con la que pasamos de un pequeño temor por la salud pública a una recesión mundial”, dijo Stephen Innes, un analista de AxiCorps.



Tras intentar estabilizarse, los mercados están de nuevo “bajo fuerte presión en la apertura a causa de la caída en Wall Street el viernes 20 de marzo por la noche” y el desacuerdo en Estados Unidos, apunta Tangi Le Liboux, un analista de Aurel BGC.



“Sin embargo podemos suponer que los dos campos lograron resolver su problema pero la progresión de la pandemia obliga a los inversores y a los analistas a revisar continuamente al alza su coste, que ya es exorbitante”, añadió.



Los mercados también se han visto afectados por las advertencias sobre beneficios negativos de grandes compañías, como la petrolera francesa Total o el fabricante europeo de aviones Airbus.



La compañía Singapur Airlines también anunció que dejará en tierra la mayoría de su flota hasta abril y dijo que lucha por sobrevivir.



Según Tangi Le Liboux, “seguimos pensando que los mercados todavía no llegaron a su punto más bajo pero somos incapaces de decir si la caída seguirá o si los mercados lograrán estabilizarse al menos temporalmente” con un acuerdo en Estados Unidos.