Municipio de Guano fumigó sectores aledaños a la casa del fallecido, sospechoso de coronavirus

La mañana de este sábado 28 de marzo del 2020, personal del Municipio de Guano fumigó el barrio donde vivía un hombre de 55 años, quien falleció y posiblemente era positivo para covid-19.

El Comité de Operaciones en Emergencias de ese cantón informó que se formalizó el cerco epidemiológico con 62 personas y familiares que tuvieron contacto con el fallecido, y que además resolvieron fumigar toda el área para evitar nuevos contagios.



“El Alcalde donó su sueldo para adquirir cuatro equipos de desinfección que se suman a los dos ya existentes. El propósito es abarcar mayor territorio en la campaña de fumigación de vehículos, espacios públicos y domicilios en las 184 comunidades del cantón”, informó el Municipio de Guano en comunicado.



El comerciante era sospechoso de coronavirus debido a la sintomatología que presentaba, pero no está incluido en las estadísticas del Ministerio de Salud Pública debido a que no acudió a ninguna casa de salud. “Tenía fiebre, tos y mucha dificultad para respirar. Nadie en el barrio sabía lo que pasaba hasta que falleció”, contó Franklin Coronel, directivo del barrio.



El cadáver permaneció en su casa cerca de 24 horas, lo que generó polémica en las redes sociales y controversia entre el Municipio de Guano y el Comité de Operaciones de Emergencia provincial.



Luisa Loza, gobernadora de Chimborazo, explicó que el protocolo en las provincias donde no existe servicio de cremación o la familia no cuenta con recursos para costear el servicio, el cadáver debe embalarse adecuadamente, colocarse en el interior del féretro y enterrarse.



“Exhorto a las autoridades a manejar los protocolos establecidos. No se trata de caprichos, ni es decisión de las autoridades de los cementerios, el protocolo dice que el cuerpo debe embalarse herméticamente por profesionales de la salud como se hizo ayer, y enterrarse en el menor tiempo posible”, dijo Loza.