Europa mejora en algunos datos aunque está lejos de controlar la segunda ola

La situación de la covid-19 en Europa presenta leves mejorías en algunos países, pero está aún lejos de ser controlada. Convertido el viejo continente en la "zona cero" de la segunda ola de la pandemia, la mayoría de países tratan de tomar duras medidas para bajar los contagios, lo que incluye toques de queda, reducción de la vida social e incluso confinamientos.

Tres países europeos, Francia, el Reino Unido y España, se encuentran entre los diez del mundo con mayor cifra de contagios (Italia está en el undécimo puesto). Estos cuatro países también están entre los que mayor número de fallecidos han registrado.



Esta es la situación a día de hoy en algunos de los principales países del continente.



Reino Unido



El Reino Unido registró el domingo otras 156 muertes por covid-19 y 20 572 nuevos contagios, de acuerdo con las últimas cifras oficiales divulgadas por el Gobierno.



Con estos datos, el número total de fallecidos por coronavirus asciende a 49 044 desde el comienzo de la pandemia, mientras que la totalidad de casos ha llegado ya a casi 1,2 millones.



Estas cifras han sido divulgadas mientras Inglaterra cumple desde el pasado jueves un confinamiento nacional, con tiendas no esenciales cerradas, si bien las escuelas y las universidades permanecen abiertas y se recomienda teletrabajar.



Un reciente estudio del Imperial College London indicó que casi 100 000 personas contraen la enfermedad cada día en Inglaterra, un reflejo de que el ritmo de la epidemia en el país se está acelerando y el número de infectados se está duplicando cada nueve días.



Francia



Francia inicia este lunes su segunda semana de confinamiento nacional con la vista puesta en las cifras epidemiológicas que en los últimos días han llegado a sobrepasar un récord con más de 60 000 contagios diarios.

​

El Gobierno considera que es aún pronto para sacar conclusiones sobre la eficacia de este segundo confinamiento pero el ministro de Sanidad, Olivier Véran, aseguró este domingo que se ha percibido una forma de ralentización en la progresión de la epidemia, dijo horas después de que el país superara la barrera de las 40 000 muertes este fin de semana.



Las cifras de este domingo, que deben ser actualizadas hoy tras haber registrado un fallo informático, apuntaron 271 decesos en hospitales en un día, 4 527 hospitalizados en ucis frente a los 3 721 que había a principios de la semana, y un incremento de contagios de 38 619 diarios, con lo que suman casi 1,8 millones desde marzo.



Italia



El presidente de la Federación Nacional del Colegio de Médicos italiano (Fnomceo), Filippo Anelli, pidió al Gobierno el cierre total del país ante el estado actual de los hospitales que empiezan a estar colapsados por los números enfermos de coronavirus.



Anelli advirtió de que "si se consideran los datos de esta semana como una tendencia típica y si los proyectamos sin prever mayores incrementos, la situación en un mes será dramática y por lo tanto debemos recurrir de inmediato a un cierre total".



"Con la media actual, en un mes llegaríamos a 10 000 muertos más", alertó. Italia registró 32 616 casos de coronavirus y 331 fallecidos en las últimas horas.



Alemania



Alemania registró 13 363 contagios con coronavirus en las últimas 24 horas, unos 1 300 más que hace un semana, cuando entró en vigor el nuevo parón de la vida pública, aunque lejos del nuevo máximo de 23 399 el sábado.



Según datos del Instituto Robert Koch (RKI) actualizados la pasada medianoche, los positivos contabilizados desde que se dio a conocer el primer contagio en el país a finales de enero ascienden a 671 868, con 11 352 víctimas mortales, 63 más en un día.



Mientras, en el conjunto de Alemania, la incidencia acumulada en los últimos siete días se sitúa en 139 casos por cada 100 000 habitantes.



"Eso sigue suponiendo un alto número de nuevos contagios diarios dado que el número de personas infectadas actualmente en Alemania es muy elevado", advierte el RKI.



Bélgica

​

Bélgica sigue registrando una notable mejoría en sus datos de coronavirus, que ya empezó a notarse la pasada semana, y Bruselas ha conseguido reducir drásticamente sus contagios, cuando hace apenas un mes era la capital europea más golpeada por la covid-19.

​

No obstante, la incidencia acumulada de Bélgica sobre 100 000 personas en los últimos 14 días sigue siendo de 1 538 nuevos casos, según las autoridades sanitarias belgas, y la tasa de positividad del 25,5 %.



En Bélgica se aplica actualmente un toque de queda nocturno, el teletrabajo es obligatorio, se han limitado los contactos sociales y están cerrados los sectores de la cultura, el ocio, la hostelería y los comercios no esenciales, mientras que los colegios están cerrados por vacaciones.



España

​

En España bajan los contagios pero aumenta la presión hospitalaria, especialmente en las unidades de cuidados intensivos, lo que ha llevado a muchas autoridades regionales a dictar más restricciones sobre la actividad no esencial.



En un fin de semana marcado por el cierre completo de la hostelería en regiones como el País Vasco, Murcia y sesenta municipios gallegos que se unieron así a Cataluña, Asturias, Navarra, Castilla y León, Melilla y algunas localidades riojanas, los registros de contagio han experimentado altibajos que, en ningún caso, animan a moderar las restricciones ya que la curva de incidencia acumulada sigue al alza.



Portugal

​

Portugal vuelve este lunes al estado de emergencia, el nivel máximo de alerta, ante el rápido crecimiento del coronavirus, que trata de frenarse con toques de queda que entran también hoy en vigor para el 70% de la población, incluidas Lisboa y Oporto.



El estado de emergencia que inicia hoy es menos restrictivo que el que estuvo en vigor entre el 19 de marzo y el 2 de mayo, durante la primera ola, según se ha explicado desde el Gobierno, que defiende que la medida le da un soporte legal para poder ir tomando decisiones rápidas y de forma gradual.



Este fin de semana el país volvió a marcar récord de contagios diarios, con 6 640 positivos notificados el pasado sábado, día en que también se volvió a registrar el máximo de fallecidos en un día: 59 personas.



Con una población de poco más de 10 millones de habitantes, Portugal suma 179 324 casos y 2 896 fallecidos por coronavirus desde que empezó la pandemia.



República Checa



La República Checa, uno de los países más afectados por la segunda ola de la pandemia, ha registrado 3 608 positivos de covid-19 en las últimas 24 horas, casi 3 000 menos que hace una semana.



Hay actualmente en el país centroeuropeo 7 779 personas hospitalizadas, con 1 196 en estado grave, lo que supone un descenso y un cierto alivio para el sistema hospitalario, que en algunas regiones del país, como Zlín, se encuentra al límite de capacidad.



Para atender estas necesidades en esa mitad oriental de la República Checa, se ha abierto un nuevo hospital provisional de 302 camas covid en el recinto ferial de Brno.



Hungría



El Gobierno húngaro ha anunciado este lunes un nuevo confinamiento parcial a partir del miércoles para frenar la segunda ola de la pandemia de covid y evitar la saturación de los hospitales, con un toque de queda nocturno y el cierre de la gastronomía, los hoteles, el mundo de la cultura y los gimnasios.



"Si el número de contagios sigue aumentando en este ritmo, nuestros médicos, enfermeros y hospitales no podrán con el peso de la situación", advirtió el primer ministro magiar, el nacionalista Viktor Orbán.



Desde el inicio de la pandemia en marzo, Hungría ha contabilizado 114 778 contagios por coronavirus, 5 162 de ellos en las últimas 24 horas. El número de víctimas mortales de la covid-19 asciende a 2 493 en este país centroeuropeo de 9,7 millones de habitantes.



Rumanía



En Rumanía entran este lunes en vigor una serie de nuevas restricciones para frenar la segunda ola de la pandemia, entre las que destacan un toque de queda nocturno, la obligatoriedad de llevar mascarillas por la calle en todo el país y el cierre de todas las escuelas y centros educativos.

​

"Nos enfrentamos, desde hace un mes, a un incremento del número de contagios, un incremento preocupante que nos ha llevado a tomar estas medidas", dijo este lunes el primer ministro rumano, Ludovic Orban.



Según datos del Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC), la incidencia de la enfermedad en Rumanía, acumulada en los últimos 14 dias, se sitúa en 469,8 nuevos contagios y 7,6 muertes por cada 100 000 habitantes.



Un total de 7 789 personas diagnosticadas con covid-19 han fallecido hasta ahora en este país balcánico, de 19 millones de habitantes.



Rusia



Rusia registró en las últimas 24 horas 21 798 nuevos casos de covid-19, un nuevo récord diario desde el comienzo de la pandemia, informaron las autoridades sanitarias del país.



Además, en la última jornada se produjeron 256 decesos, con lo que ascienden a 30 793 las víctimas mortales causadas por esta enfermedad, de acuerdo con las estadísticas oficiales.



No obstante, el Gobierno ruso ha descartado por ahora imponer medidas drásticas como toque de queda o confinamiento, que ya se aplican en varios países europeos.



Con un casi 1,8 millones de casos, Rusia es a día de hoy el cuarto país del mundo, después de Estados Unidos, la India y Brasil, por el número de positivos por coronavirus.