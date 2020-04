El virus acaba con una década de creación de empleo en EE.UU. y golpea Nueva York

LEA TAMBIÉN

El coronavirus este viernes 3 de abril del 2020 rompió con casi una década de creación continuada de empleo en EE.UU. y volvió a golpear con fuerza al estado de Nueva York, donde el número de muertes se ha duplicado en solo tres días y ya representa el 45% del total de decesos en el país.

Las calles de Nueva York y de otras ciudades, como Washington, Boston y Los Ángeles, amanecieron desiertas y, otra vez, los comercios no esenciales (aquellos que no son una farmacia o un supermercado) dejaron en la puerta el cartel de "cerrado de manera indefinida" o "clausurado hasta nuevo aviso".



Según informó este viernes el Departamento de Trabajo, el parón económico ha provocado una subida de nueve décimas en el índice de desempleo, que en marzo llegó al 4,4 %.





Fin a casi una década de crecimiento en el empleo



Se trata del peor dato mensual desde 2009, en plena crisis financiera, y pone fin a casi una década de crecimiento continuo; pero, según los expertos, muestra una imagen muy limitada, ya que los datos no acaban de reflejar los efectos de la paralización de la economía registrada a finales de marzo debido al coronavirus.



Las cifras provocaron ligeras caídas en el Dow Jones de Industriales, el principal indicador de Wall Street, que a las 13:00 hora local (17:00 GMT) había perdido más de 400 puntos, es decir, un 1,9%.



Los inversores parecieron no sorprenderse demasiado con los nuevos datos puesto que ya el jueves el Departamento de Trabajo había anunciado que las solicitudes de subsidio por desempleo alcanzaron la cifra sin precedentes de 6,64 millones la semana pasada, más del doble que las registradas la semana anterior.



La Oficina de Presupuestos del Congreso, un órgano no partidista, ha avisado de que la economía estadounidense se contraerá en el segundo trimestre de 2020 debido al avance de coronavirus, que ya ha contagiado a casi 260 000 personas en EE.UU. y ha causado más de 6 600 muertes, el 45% de ellas en el estado de Nueva York.





Nueva York confiscará respiradores



En una rueda de prensa, el gobernador de Nueva York, el demócrata Andrew Cuomo, informó de que el número de muertes en el estado casi se ha duplicado en los últimos tres días al pasar de 1 550 el martes a 2 935 este viernes y, además, la cifra de contagios ya llega a 102 863.



Debido a la gravedad de la situación, Cuomo anunció que confiscará los respiradores, mascarillas y otro tipo de material médico que no esté siendo usado en centros privados y lo redistribuirá entre los hospitales que atienden a la población más enferma.



"No voy a dejar que la gente se muera porque no hemos redistribuido los respiradores", subrayó.





Peticiones para que se 'llame a filas' a los médicos



Dentro del estado, la ciudad de Nueva York es la más castigada, con más de 50.000 contagios y 1.500 muertes, lo que ha provocado un colapso de los hospitales.



Por ello, el alcalde neoyorquino, Bill de Blasio, ha pedido que se reclute de manera obligatoria -como se hacía con el servicio militar- a todos los profesionales sanitarios del país con el objetivo de que sean enviados a las zonas más afectadas por el virus, como Nueva York.



"Honestamente, no sé cómo vamos a poder lidiar con esta crisis si no hay un esfuerzo a nivel nacional para reclutar a médicos, enfermeras y otros sanitarios con el fin de llevarlos allí donde se necesitan más", dijo De Blasio este viernes a la cadena de televisión MSNBC.





Mascarillas para todos los estadounidenses



Además, De Blasio y el alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, han urgido a sus vecinos a usar mascarillas para protegerse del virus, una medida que ahora la Casa Blanca evalúa instaurar en todo EE.UU.



De momento, no ha habido ningún anuncio oficial; aunque este jueves el presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró que "pronto" se dará a conocer la nueva recomendación sobre el uso de mascarillas, pero también dijo que "en muchos sentidos, una bufanda es mejor. Es más gruesa".



Hasta ahora, las autoridades sanitarias recomiendan usar esa protección solo si se está enfermo y han pedido a los estadounidenses que reserven las máscaras quirúrgicas para los sanitarios.





Los demócratas a la ofensiva



Ante el impacto de la pandemia, la líder de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, está presionando a los republicanos para que se apruebe en el Congreso otro paquete de estímulo económico con más ayudas para pequeños negocios.



Por ahora, los republicanos han rechazado estos intentos y consideran que aún es muy pronto para aprobar otro plan de estímulo.



Sin embargo, la líder demócrata no cesa en sus intentos y ha emprendido una ofensiva mediática con numerosas entrevistas en los principales programas de la televisión estadounidense.



Una de las apariciones que más atención ha ganado en las últimas horas fue la del jueves por la noche cuando, después de hablar durante diez minutos de su plan económico, Pelosi confesó que su estrategia para lidiar con el confinamiento consiste en bailar y comer chocolate.



"Es importante relajarse para poder luchar más adelante", dijo.