4 466 ecuatorianos varados en otros países retornaron; consulados y embajadas tienen registrados a 8 400

El canciller, José Valencia, aseguró este miércoles 29 de abril del 2020, que "casi todos" los ecuatorianos que se quedaron varados en otros países por la restricción de vuelos, que se aplica desde el 16 de marzo, ya han regresado al Ecuador.

A través de consulados y embajadas, el Ministerio de Relaciones Exteriores tiene registrados a 8 400 personas en esta situación, pero Valencia aseguró que hasta ahora han retornado 4 466 connacionales de varias partes del mundo.



Señaló que el número varía a diario debido a que "nueva gente se sigue inscribiendo para retornar". Aseguró que las misiones diplomáticas han conseguido descuentos de al menos un 10% en los boletos para que puedan viajar.



"Las personas que se quedaron sin poder retornar el 16 de marzo porque se suspendieron los vuelos casi todas ellas ya han regresado. Quienes aún no vuelven son personas que tenían previsto volver después al Ecuador, que tenían tiquetes para junio o julio", precisó a radio Quito.



En la lista se encuentran 1 300 estudiantes que buscan regresar debido a que ya no hay clases presenciales en las universidades donde estaban.



Valencia aseguró que "se ha conseguido con algunos gobiernos vuelos gratuitos al Ecuador, se han realizado varios vuelos", y que el Gobierno solo puede costear los gastos en caso de personas vulnerables.



Recordó que no todos pueden llegar al mismo tiempo porque deben cumplir un aislamiento obligatorio de 14 días antes de reencontrarse con sus familias.