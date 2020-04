El covid-19 limita las alternativas de mantenimiento vehicular

LEA TAMBIÉN

Debido a la naturaleza de sus actividades hay personas que requieren movilizarse en autos particulares, incluso en horarios en los que rige el toque de queda. Pero ¿qué pasa si el vehículo se descompone?

Desde que se decretó el aislamiento domiciliario orientado a frenar la propagación del covid-19, prácticamente todos los establecimientos comerciales cuyas actividades no se consideran indispensables durante la emergencia cerraron sus puertas. Entre ellos se cuentan los talleres automovilísticos, especialmente los de concesionarios oficiales.



Sin embargo, a través de consultas telefónicas este diario pudo constatar que algunos talleres y técnicos particulares están atendiendo casos considerados emergentes, aunque a puerta cerrada y con ciertas restricciones. Una de ellas es la disponibilidad de repuestos -casi nula en estos días- y otra los horarios en los que la circulación es posible.



Algo similar sucede con los servicios de asistencia vehicular proporcionados por las compañías aseguradoras y por las tarjetas de crédito. Sofía López, gerente Nacional de Canal Automotriz de Novaecuador, indica que el auxilio mecánico está siendo atendido con normalidad, pero fuera del horario de vigencia del toque de queda.

Pacificard, por su parte, continúa proporcionando el envío de grúas, cambio de llantas, provisión de combustible, paso de corriente y apertura de puertas a los tarjetahabientes que tengan activado el servicio de asistencia, aunque también en horas hábiles.



En el caso de accidentes de tránsito, López dice que se provée el servicio de grúa para el traslado de los vehículos siniestrados a los talleres, donde serán recibidos pero no atendidos hasta cuando las empresas retomen sus labores habituales.

Andrea Carrión, gerente Comercial de Seguros Aliada, da cuenta de que si bien la cantidad de siniestros ha disminuido considerablemente por la menor cantidad de vehículos en circulación, las compañías aseguradoras están preparadas para brindar la asistencia necesaria por vía telefónica. Esto en los casos en los que no se requiera la presencia física de un asesor legal o de un perito.



Con ello coincide Rodrigo Salcedo, director de Servicio al Cliente de Cidescol, agencia asesora productora de seguros, quien sostiene que, dada la coyuntura del distanciamiento social, las empresas del sector están haciendo un mayor uso de los canales tecnológicos.



Según Salcedo, las pólizas de seguros de vehículos contratadas por los clientes se mantienen prácticamente invariables durante la vigencia del estado de excepción. No obstante, es necesario tener en cuenta que las coberturas podrían invalidarse si se infringe el toque de queda o se circula en un día que no corresponde,de acuerdo con el último número de la placa.