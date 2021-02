Cuatro especialistas en proyectar el avance del covid-19

Cuando eran niños, los números eran su afición. Hoy son parte de la profesión de cuatro ciudadanos, quienes usan sus conocimientos matemáticos para explicar de forma dinámica la evolución de la pandemia de .

Para ello desarrollaron programas o ‘software’, con los cuales hacen predicciones y simulaciones con base en los datos del Ministerio de Salud y del Registro Civil.



Sus trabajos se han fortalecido en los 11 meses de crisis sanitaria. Esperan que autoridades y ciudadanía los utilicen para tomar decisiones.

“Ayudamos a tomar decisiones”



Juan C. De los Reyes /Dir. Centro de Modelización EPN



Desde el colegio, Juan Carlos, de 44 años, sintió atracción por los números; tanto que le dijo a su familia que seguiría Matemática. Le respondieron que no conseguiría trabajo. “Me gustaba y me arriesgué”. Hoy, sabe que tomó la mejor decisión. Desde el 2013 labora en el Centro de Modelización de la Politécnica, donde ha realizado simulaciones sobre cómo avanzan males como la malaria, el dengue y, desde marzo, el covid-19. “Con las predicciones ayudamos a tomar decisiones a autoridades y ciudadanía”. Hizo una ‘app’ para las zonas con mayor contagio.

“Opción para informar mejor”



Carlos Oporto /Comunicador audiovisual y programador



Desde enero, Carlos Oporto, de 35 años, empezó a seguir el comportamiento del SARS-CoV-2, en China. Y en marzo hizo lo mismo en su natal Guayaquil. Las cifras oficiales no coincidían con lo que pasaba en la ciudad, por lo que analizó y cruzó números. Así pudo entender y explicar de forma fácil temas complejos, como el exceso de muertes. ¿Cómo un comunicador conjugó las matemáticas? Desde pequeño amaba los números y hoy los combinó con sus conocimientos para informar. “Busqué una herramienta para orientar a la gente”.

“Generar cifras y conciencia”



Raúl Fernández /Investigador estadístico matemático UDLA



El trabajo con los números es arduo, pero gratificante. Así lo cree Raúl Fernández, de 31 años. Él es parte del equipo de One Health, de la UDLA. Ha desarrollado tres modelos para predecir factores de contagio, evolución de positivos y excesos de mortalidad. La idea -dice- es generar información idónea para crear conciencia ciudadana. “Es otra forma de frenar las infecciones”. El estudio de los datos en la pandemia es similar a un rompecabezas: se conjugan cifras y conceptos para tener un resultado o saber qué pasará con la curva de casos en el futuro.

“Datos para más investigación”



Andrés N. Robalino /Computer science



Cocoronata es el nombre de la base de datos elaborada por el guayaquileño Andrés Robalino, de 36 años. Desde el inicio de la pandemia, difundió información por medio de su cuenta personal de Twitter. Para ello cruzó cifras de la Secretaría de Riesgos, Ministerio de Salud, Registro Civil e INEC, para ver la evolución de contagios, fallecidos, etc. Por ello ha encontrado errores en los informes oficiales. “Hubo días en los que se reportaron menos casos. Ocurrió a inicios de enero, con ocho fallecidos menos”. En esta semana incorporó más infografías.