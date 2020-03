Un hombre sospechoso de portar coronavirus falleció en Guano

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Un hombre de 55 años, quien estaba identificado como sospechoso de portar coronavirus, falleció en un barrio rural de Guano, un cantón de Chimborazo. Su deceso se produjo la mañana del viernes 27 de marzo del 2020.

El fallecido era comerciante y retornó hace 15 días de Guayaquil. Según sus vecinos, en un inicio padecía síntomas similares a los de una gripe común que luego se agravaron hasta que cerca de las 11:00 del viernes falleció.



“El ciudadano no estaba identificado como portador del virus, pero sí como sospechoso. El personal procedió, como indica el protocolo, a embalar el cuerpo e introducirlo en un féretro. Se puede enterrar a tres metros bajo tierra o si existe la capacidad económica se procede a cremarlo”, informó Luisa Loza, gobernadora de Chimborazo.



Personal del Ministerio de Salud Pública indicó que confirmará en los próximos días que el fallecido era portador de coronavirus.



En el barrio del comerciante fallecido habitan 70 familias que están alarmadas por el deceso de su vecino. “No supimos lo que le pasaba hasta que falleció. Él vivía con sus dos hermanas que hasta hace poco estuvieron departiendo con la gente del barrio, no hubo cuarentena ni aislamiento y no sabemos si en el barrio habrá más personas infectadas”, dijo Franklin Coronel, miembro de la directiva.



Él también denunció que el cuerpo permaneció todo el día en la casa y no hubo levantamiento del cadáver. “Cuando la familia avisó a la gente que murió llamaron al ECU 911, pero nadie llegó. Recién a las 16:00 un vehículo llegó a la casa y dejaron el cadáver ahí”, señaló Coronel.



Cerca de las 21:00 un equipo del Municipio de Guano llegó para fumigar el sector. Los vecinos permanecen en sus casas y se siente tensión en el ambiente.



Los moradores del sector están organizando una colecta solidaria para cubrir el monto de la cremación. Según ellos, la familia requiere USD 800 para costear parte del gasto, mientras que el Estado aportará otros USD 700.