El coronavirus sigue al alza en España en vísperas de la Nochebuena

Los contagios por coronavirus siguen en aumento en España en la víspera de la Nochebuena, con 12 386 nuevos casos registrados este miércoles 23 de diciembre del 2020, según los últimos datos facilitados por el Ministerio español de Sanidad, que hoy notificó 178 fallecidos más en las últimas 24 horas, con lo que las cifras totales desde el inicio de la pandemia ascienden a 1 842 289 infecciones y 49 698 decesos.

Además, la incidencia acumulada del virus en los últimos 14 días subió 17 puntos, hasta los 253,74 casos, frente a los 236,27 por cada 100 000 habitantes de ayer, 22 de diciembre, de acuerdo a la información del Ministerio.



Según estos datos oficiales, en España hay ingresados 11 328 enfermos de covid-19 en los hospitales, 172 menos que el martes, con una ocupación hospitalaria del 9,24%, que, en el caso de las ucis, se sitúa en el 20,20%, cifras prácticamente idénticas a las de ayer.



"Las cosas no están evolucionando bien. Los datos confirman una evolución ascendente de la pandemia en nuestro país", dijo hoy el ministro español de Sanidad, Salvador Illa, en rueda de prensa.



Por eso, a pesar de que todas las comunidades autónomas españolas han adoptado restricciones para estas fiestas de Navidad, "nadie descarta tomar nuevas medidas estos días", advirtió el ministro.



En los días festivos, los españoles podrán moverse de su región para visitar a familiares o allegados, a pesar de que entre el 23 de diciembre y el 6 de enero el país estará cerrado perimetralmente para evitar desplazamientos de otro tipo y con ellos la propagación de los contagios.



Además, las cenas y comidas no deberán reunir a más de 6 o de 10 personas, según la comunidad autónoma, mientras que el toque de queda se extenderá en Nochebuena y Nochevieja hasta las 01:30 horas (00:30 GMT).



Estas son las medidas generales adoptadas conjuntamente por el Ejecutivo central y los gobiernos regionales, aunque estos últimos tienen la potestad de ajustarlas en dependencia de la evolución de la pandemia.



Cuatro días para el inicio de la vacunación



En la rueda de prensa Illa hizo hincapié en el inicio de la vacunación en España, que comenzará el próximo domingo 27 de diciembre.



El ministro explicó que en las próximas 12 semanas, España recibirá 4 591 235 dosis de la vacuna de Pfizer, a razón de 350 000 dosis por semana.



"El domingo es el principio del fin para derrotar a este maldito virus que nos viene acosando desde el inicio del año pasado", apuntó Illa, quien aseguró que no hay constancia hasta el momento en España de casos afectados por las nuevas cepas de covid detectadas en el Reino Unido.



Los ancianos y los otros residentes y trabajadores de centros sanitarios y sociosanitarios serán los primeros grupos de población que recibirán la vacuna de covid-19 en España, unos 2,5 millones de personas entre enero y marzo próximos.



A ellos les seguirán el resto de personal sanitario y personas calificadas como grandes dependientes, según la estrategia nacional de vacunación aprobada por el Gobierno español.