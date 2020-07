Entre las 14 provincias con restricciones, Santo Domingo, Chimborazo y Cotopaxi tienen más muertos por número de habitantes

LEA TAMBIÉN

En las 14 provincias que han demandado mayor vigilancia y restricciones, para evitar la expansión del coronavirus y bajar la mortalidad, vive el 50% de la población ecuatoriana y concentran 35 665 casos positivos confirmados con pruebas PCR, hasta este 24 de julio del 2020, lo que representa el 51%.

Pichincha lidera este grupo por el número de contagiados y es la segunda provincia con mayor peso en el mapa nacional, principalmente, por la incidencia de la enfermedad en Quito. Aunque, durante este mes de julio no es la provincia que más ha crecido en casos (70%).



Carchi, Morona Santiago, Loja, Imbabura, Tungurahua y Cotopaxi muestran un mayor crecimiento del contagio y, específicamente, en las cuatro primeras localidades, la cantidad de infectados se ha duplicado.



En cambio, Tungurahua tiene un aumento del 82% y Cotopaxi igual que Pichincha.







Las siete provincias restantes tienen un incremento menor al 70% cada una.



El único estudio sobre la tendencia temporo espacial de la pandemia, que ha sido publicado por el COE nacional hasta ahora, alertaba antes de que empiece la semaforización de que la dispersión del covid-19 está estrechamente ligada a los patrones de movilidad entre ciudades.



"Esta correlación aumenta con el tiempo y se espera que siga aumentando hasta que todos los cantones del país tengan altas tasas de prevalencia (casos por 100 000 habitantes) si no se implementan medidas adecuadas de identificación y autoaislamiento", enfatiza el documento.



Los ingenieros geógrafos, responsables del análisis, muestran mapas, que sugieren una fuerte presión de dispersión de la transmisión del virus hacia las provincias centrales de Bolívar, Chimborazo, Cañar, Tungurahua y Cotopaxi. "Estos conglomerados bien pueden transformarse en los siguientes territorios de epidemias explosivas", advierten en una de las conclusiones.



Actualmente, los 109 cantones que están en amarillo de este grupo de provincias, por decisión de las autoridades, han establecido que el toque de queda sea desde las 21:00 hasta las 05:00 y están prohibidas las reuniones sociales, con el fin de contener las aglomeraciones y fiestas clandestinas, que influyen en el aumento de contagios.

¿Qué pasa con la letalidad y mortalidad en estas 14 provincias?



El 35% del total de fallecidos del país, que perdieron la batalla contra el covid-19, pertenecen a estas 14 provincias, principalmente, corresponden a Pichincha.



Pero si se analizan las cifras por territorio se observa que las tasas de letalidad, es decir el número de fallecimientos confirmados por la autoridad sanitaria en relación con la cantidad de afectados por la enfermedad, son altas.



De acuerdo con una publicación del New England Journal of Medicine, el coronavirus tiene una letalidad que oscila, entre el 1,4% y el 2,1%. Entre los factores más determinantes está la edad, el sexo (los hombres tienen mayor riesgo), las condiciones físicas, enfermedades preexistentes, entre otros factores.



De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) en China, lugar donde se registró el primer caso de covid-19, la tasa de mortalidad es de entre 2% y 4%. Sin embargo, en Corea del Sur, por ejemplo, la cifra baja a menos de 1%.



Sin embargo, en Chimborazo, que registra apenas 1 212 positivos y 197 muertos, la letalidad es del 16%. Muy por debajo de esta provincia, pero igual de preocupante, están Tungurahua y Cotopaxi con el 9% cada una.



Guayas, que tiene la mayor cantidad de fallecimientos confirmados del país, tiene una letalidad del 9%.



De forma general, estas provincias superan las tasas de letalidad, incluso, de países de la región como Colombia, Argentina, Bolivia, Brasil, este último es el segundo con más infectados en el mundo.



Apenas cinco provincias no han superado el 4%.



Otro indicador que permite ver el impacto que está teniendo este virus es la tasa de mortalidad de la población de cada provincia por cada 100 000 personas



Santo Domingo, que tiene menos de medio millón de habitantes, tiene una tasa de 48 fallecidos, seguido de Chimborazo con 38 y Cotopaxi con 33.





Hay que tomar en cuenta que el cálculo de esta tasa se realiza con base en los fallecidos confirmados por el Ministerio de Salud Pública, sin embargo, hay muertes probables o sospechosas por presencia de síntomas característicos del covid-19, que no se publican en el informe oficial diario.



Por otra parte, de acuerdo con las bases de datos del Registro Civil, seis de las 14 provincias registran muertes inusuales al comparar las defunciones de todo julio del 2019 con las de julio de este año.



Por ejemplo, Pichincha tiene 877 fallecimientos irregulares hasta este 22 de julio; muy por debajo de esta cantidad está Tungurahua con 177 y Santo Domingo con 147.



Finalmente, estas cifras evidencian que el sistema de control epidemiológico de estas provincias aún tiene largo trabajo por realizar para aplanar la curva epidemiológica de contagio, por una parte, y bajar las tasas de letalidad y mortalidad por número de habitantes.