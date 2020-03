Cinco casos de contagio por covid-19 en el Hospital Baca Ortiz se investigan

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La Federación Médica Ecuatoriana (FME), en coordinación con el Ministerio de Salud, realiza una investigación en el Hospital Pediátrico Baca Ortiz, de Quito. Buscan determinar si se activaron los protocolos necesarios ante la confirmación de casos de covid-19 en ese establecimiento.

Esta indagación se abrió por “la preocupación del personal ante la falta de acciones que se tomaban en el hospital. Los colegas buscaron apoyo, porque no se sentían protegidos”. Lo aseguró Luis Muñoz, delegado de la FME para la investigación, que empezó el viernes 27 de marzo del 2020.



En un informe preliminar, Muñoz señala que las medidas de aislamiento se pudieron haber tomado “de forma más oportuna”, para evitar un contagio

mayor en la casa de salud.



Hasta el viernes, por ejemplo, se confirmó cuatro casos más. “Se trata de las autoridades institucionales”, dijo.



Hasta el momento se ha concretado el aislamiento de 120 personas (contactos identificados), que estuvieron cerca de los contagiados.



De ellos, un total de 42 presentan síntomas y 78 están asintomáticos. Dentro de esta lista no constan niños.



El informe final estará listo este domingo 29 de marzo y se entregará al Ministerio de Salud, para que tome las acciones necesarias.



En un comunicado, del 23 de marzo, se dice que las autoridades del Baca Ortiz decidieron poner en aislamiento a los profesionales que laboran en un área del hospital. Se lo hizo tras conocerse que una de las funcionarias dio positivo para la nueva cepa de coronavirus.



Ella habría ingresado el jueves 12 de marzo con síntomas y malestar general. Un día después acudió a recibir atención del personal de salud ocupacional.



Luego fue enviada a su domicilio. Su hija dice que las autoridades no prestaron la ayuda necesaria para que su madre se hiciera la prueba. El ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, quedó en investigar el caso.